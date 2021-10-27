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Вильнюс продолжает войну с памятниками – теперь писателям

27 октября 2021, 01:10  •  66 • В мире
Памятников писателям в Литве мало, но и те скоро закончатся
Литва, как и другие страны Балтии, давно объявила войну памятникам и монументам, посвящённым советским воинам-освободителям. Однако количество таких монументов всё меньше, поэтому и приходится искать объекты для войны с «советской оккупацией» среди других памятников и даже среди зданий, построенных во времена СССР.
Так, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что здание терминала в аэропорту Вильнюса ему напоминает «сталинскую эпоху», поэтому его необходимо срочно снести и построить новое современное здание, и ничего, что стоить это будет несколько десятков миллионов евро – главное, чтобы без напоминаний.
Объявили войну власти Литвы и памятнику литовскому советскому писателю и поэту Пятрасу Цвирке, который был не только главой Союза писателей Литовской ССР, но и состоял в Коммунистической партии. Его самым известным произведением является повесть «Земля-кормилица» о жизни литовского крестьянства. Также Цвирке перевёл на литовский язык произведения А. С. Пушкина и роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
Совет по недвижимым культурным ценностям Департамента по культурному наследию Литвы вместе с Литовским центром по изучению геноцида и сопротивления сделали вывод – деятельность литовского писателя и поэта привела к «значительному ущербу для литовского государства и его граждан».
Памятник писателю был установлен в центре Вильнюса в 1959 году, а после обретения Литвой «независимости» самые ярые «патриоты» не раз поднимали вопрос о его демонтаже.
Наконец, памятник исключили из Реестра культурного наследия, а Комиссия по исторической памяти самоуправления Вильнюса дала на прошлой неделе разрешение начать работы по сносу монумента.
По словам заместителя мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, подготовительные работы уже ведутся, однако конкретная дата сноса должна быть определена в ближайшее время.
«В комиссии мы обсуждали, как будет выглядеть сама площадь после снятия памятника. Позиция Комиссии заключается в том, что это должно быть нейтральное решение без каких-либо дополнительных или каких-либо компенсационных решений для этой области. Просто нейтрально оформленное пространство без памятника на временный период»,
– говорит председатель Комиссии по исторической памяти Г. Яуниус Эльтаю.
В Вильнюсе прошло несколько акций в защиту памятника писателю – не помогло. Единственное, что смогли пообещать власти – демонтировать памятник аккуратно и передать на хранение в Национальный музей Литвы.
Вся проблема в том, что памятников советским писателям не так уж и много по всей Литве, скоро и они закончатся…
Соб. корр. ФСК
На фото: памятник Пятрасу Цвирке в Вильнюсе, источник – Vilnius.

Фонд Стратегической Культуры

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