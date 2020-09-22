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Вильнюс призывает ЕС поторопиться с санкциями для Беларуси

22 сентября 2020, 14:50  •  290 • В мире
«Если до четверга не будет решений о санкциях ЕС против Белоруссии, мы поднимем этот вопрос самым острым способом»
Евросоюз введёт новые санкции в отношении Белоруссии в течение месяца, а, может быть, и на текущей неделе, пообещал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
«Голос Европы был услышан, сейчас время для ощутимых, ясных действий, и самое малое, что мы можем сделать, – это объявить санкции. Надеюсь, что наши коллеги по Евросоюзу не оставят ЕС в неизвестности, не сделают его заложником, потому что пришло время действовать. Мы призываем провести независимое международное расследование насилия против протестующих»,
– заявил министр иностранных дел Литвы, выступая на заседании Европейского совета по международным отношениям в Брюсселе.
По его мнению, санкции в отношении властей Белоруссии – это самое малое, что может сделать Евросоюз в данной ситуации, но не единственное – кроме введения санкций необходима большая поддержка белорусских оппозиционных активистов со стороны Европы.
В понедельник, 21 сентября, в Брюсселе состоялось заседание глав МИД стран-членов ЕС. На заседании министры решали вопрос – как Европа должна реагировать на ситуацию в Белоруссии. А также обсуждались целевые санкции Евросоюза в отношении должностных лиц Белоруссии и варианты помощи «гражданскому обществу».
Однако главы МИД 27 стран Евросоюза в понедельник так и не смогли прийти к единому мнению и согласовать список санкций в отношении должностных лиц Беларуси. Решение по санкциям заблокировал Кипр – глава МИД Кипра требует также введения санкций в отношении Турции за провокации в Средиземном море.
Вопрос о санкциях будет обсуждаться теперь в конце недели.
Однако президент Литвы Гитанас Науседа недоволен тем, что вопрос о санкциях в Брюсселе решается так медленно.
«Если до четверга никакие решения о санкциях ЕС против Белоруссии не последуют, мы поднимем данный вопрос самым острым способом. Вильнюс соответствующими решительными действиями отреагирует на отказ Евросоюза ввести санкции против Белоруссии»,
– заявил Науседа на встрече с журналистами.
При этом президент не уточнил, каким именно образом Литва намерена реагировать, он лишь напомнил, что страны Балтии были первыми, кто ввёл санкции в отношении официальных лиц соседней страны.
«Однако никакие национальные санкции не могут стать заменой единого принципиального решения ЕС, которого мы и ожидаем»,
– отметил президент.
Науседа предлагает Евросоюзу обсудить пакет мер помощи белорусской оппозиции.
«Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с лидерами Польши и Румынии призвали Европейский союз разработать пакет помощи, который включал бы торговлю с ЕС, помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию, безвизовый режим для граждан Беларуси, диверсификацию экономики и энергетического сектора страны, финансирование реструктуризации экономики, вовлечение международных финансовых структур в процесс реформирования экономики страны и привлечение инвестиций»,
– сообщает пресс-служба президента Литвы.
Кроме того, Науседа считает, что Вильнюс может поделиться своим опытом проведения экономических реформ, которые, по его мнению, просто необходимы Белоруссии, чтобы перейти к рыночной экономике. Всё это Науседа предлагает рассмотреть на следующем заседании Европейского совета, которое состоится в конце текущей недели.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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