|
Вильнюс пригрозил Минску новыми санкциями: "Места не хватает"
30 июля 2021, 12:55 • 117 • Политика
Официальный Вильнюс пригрозил Минску новыми санкциями. По словам советника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Литве Владимира Синева, из-за наплыва мигрантов "места не хватает".
По словам чиновника, среди мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые незаконно проникают в Литву с территории Белоруссии, широко распространены опасные заболевания. Среди таких заболеваний он назвал рак, диабет и детский церебральный паралич.
По его словам, ситуацию слишком осложняет нехватка мест в миграционных центрах.
"Не хватает места, где люди могли бы переночевать и спокойно спать, а санитарная инфраструктура очень старая", - сказал он.
По словам чиновника, рано или поздно, но эти проблемы придётся решать властям Литвы.
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июля 2021, 01:10
|
24 июля 2021, 05:40
|
24 июля 2021, 03:50
|
29 июля 2021, 04:50
|
24 июля 2021, 11:10
|
24 июля 2021, 09:20
|
23 июля 2021, 12:15