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Вильнюс пригрозил Минску новыми санкциями: "Места не хватает"

30 июля 2021, 12:55  •  117 • Политика
Официальный Вильнюс пригрозил Минску новыми санкциями. По словам советника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Литве Владимира Синева, из-за наплыва мигрантов "места не хватает".
По словам чиновника, среди мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые незаконно проникают в Литву с территории Белоруссии, широко распространены опасные заболевания. Среди таких заболеваний он назвал рак, диабет и детский церебральный паралич.
По его словам, ситуацию слишком осложняет нехватка мест в миграционных центрах.
"Не хватает места, где люди могли бы переночевать и спокойно спать, а санитарная инфраструктура очень старая", - сказал он.
По словам чиновника, рано или поздно, но эти проблемы придётся решать властям Литвы.

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