Вильнюс пригрозил Минску новыми санкциями: "Места не хватает"

Официальный Вильнюс пригрозил Минску новыми санкциями. По словам советника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Литве Владимира Синева, из-за наплыва мигрантов "места не хватает".

По словам чиновника, среди мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые незаконно проникают в Литву с территории Белоруссии, широко распространены опасные заболевания. Среди таких заболеваний он назвал рак, диабет и детский церебральный паралич.

По его словам, ситуацию слишком осложняет нехватка мест в миграционных центрах.

"Не хватает места, где люди могли бы переночевать и спокойно спать, а санитарная инфраструктура очень старая", - сказал он.

По словам чиновника, рано или поздно, но эти проблемы придётся решать властям Литвы.