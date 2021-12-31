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Вильнюс отказался выполнять требования ЕС по мигрантам

31 декабря 2021, 12:20  •  139 • В мире
В МВД Литвы не собираются реагировать на просьбы Frontex
Литва отказалась от выполнения требований европейского агентства Frontex по контролю внешних границ. Агентство потребовало прекратить вытеснение нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза через Беларусь, сообщил заместитель министра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.
Агентство Frontex направило в Министерство внутренних дел Литвы письмо с просьбой отказаться от практики вытеснения беженцев с территории так называемой «зелёной границы», а направлять всех мигрантов, желающих получить убежище на КПП. Дело в том, что по литовским законам, прошения о предоставлении убежища можно подать только на КПП, где эти прошения оформляются.
В юридическом отделе Frontex скопилось слишком много доказательств того, что литовские пограничники постоянно нарушают международные законы и Европейскую конвенцию по правам человека. Также юристы агентства обвинили Вильнюс в обмане. Литовские власти уверяют, что нелегальные мигранты могут легко получить убежище на территории их страны – достаточно прибыть на КПП и подать заявку. Однако у Frontex другие данные, которые говорят о том, что с КПП беженцев прогоняют, угрожают оружием и насильно оттесняют, за полгода там получено всего 11 заявок на предоставление убежища, тогда как количество мигрантов исчисляется тысячами.
Кроме того, Frontex настаивает – мигрантов с детьми должны пропускать без обсуждений и предоставлять им все условия для дальнейшего проживания.
Однако в МВД Литвы не собираются реагировать на просьбы Frontex.
«Если мы станем всех задержанных нелегалов доставлять на контрольно-пропускные пункты (КПП), чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища, это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна»,
— заявил Абрамавичюс.
Что касается представителей европейского агентства, то их помощь по охране границы от нашествия мигрантов «является чисто символической», и вообще – Литва вполне могла бы обойтись собственными силами (в Вильнюсе уже забыли о том, как просили помощи у Евросоюза).
«Литва способна обойтись собственными ресурсами сил Погранслужбы, армии и добровольческих военизированных структур. А 53 представителя Frontex значительной роли не играют, к тому же на содержание этих представителей тратятся слишком большие суммы из бюджета Евросоюза»,
– отметил замминистра.
Напомним, за прошедший год на литовско-белорусской границе задержали более четырёх тысяч беженцев.
Миссия Frontex действует в Литве до 26 января 2022 года.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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