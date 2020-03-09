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Вильнюс начал войну с приближающимся Днём Победы

09 марта 2020, 14:35  •  239 • В мире
В Литве расправляются с общественными активистами
Вильнюс начал полномасштабные и почти военные действия против приближающегося Дня Победы – по-другому невозможно назвать то, что происходит в этой вполне «демократической» стране, исповедующей «европейские ценности».
Всё началось с того, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обратился к главам европейских государств с призывом не ехать на празднование Дня Победы в Москву.
«Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве – не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы, осуществляемой сейчас Россией политики войны. Россия демонстрирует свою мощь не только в регионе, но и в мире. Запад не может полагаться на партнёрство с Россией, поскольку она не участвует в разрешении конфликтов, а создаёт их. Мы говорим не только о Грузии и Украине, но и о Идлибе в Сирии, об эскалации в Ливии»,
– заявил глава МИД Литвы в своём выступлении на неформальном саммите глав внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС.
Накануне этого выступления в литовский парламент была представлена резолюция о защите исторической памяти, в которой обвиняли Россию в… переписывании истории. В резолюции идёт речь о том, что «Москва распространяет дезинформацию и отрицает роль Советского Союза в развязывании Второй мировой войны». Литовский парламент одобрил резолюцию, теперь Вильнюс будет добиваться, чтобы то же самое сделали и в Европарламенте.
Одновременно с рассмотрением в литовском Сейме резолюции о защите исторической памяти, в Литве началась травля тех, кто ещё осмеливается думать по-другому и для кого день 9 мая – День Победы. Несколько дней в этой «совсем европейской» стране шли аресты, обыски и допросы общественных активистов, которые каждый год занимаются организацией мероприятий на День Победы. Все активисты, по странному совпадению, – «представители русского национального меньшинства», отмечают литовские СМИ.
В Клайпеде был арестован лидер общественного движения «Ювенюс» Алексей Грейчус, его обвиняют в шпионаже.
Арестована депутат горсовета Клайпеды Элла Андреева, которая всегда принимала участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.
В Вильнюсе на допрос доставили русскую учительницу Татьяну Афанасьеву, одного из организаторов акции «Бессмертный полк».
«Политиков Литвы бесит, что Россия и русские не только победили, но и имеют наглость этому радоваться и праздновать. Да ещё предлагают присоединяться к своему празднику всему остальному миру. Чем больше людей и стран в мире присоединятся к российскому празднику жизни, света и уничтожения абсолютного зла, каким была гитлеровская Германия, тем меньше у Литвы шансов, что Россия когда-нибудь станет стыдиться даты 9 мая, каяться, скорбеть и платить Литве материальные компенсации. А на том, что это когда-нибудь всё же произойдёт, Литва с 1991 года строила свой образ будущего. Поэтому перед литовской дипломатией стоит амбициозная задача: не праздновать вместе с Россией, а горевать вместе с Литвой. Не радоваться победе над нацизмом, а скорбеть о том, что случилась Вторая мировая война, в результате которой Третий рейх был раздавлен»,
– считает политолог, журналист-международник Александр Носович.
Принятие резолюции эксперты связывают с тем, что Москва решила сделать достоянием гласности военные архивы, из которых международная общественность может узнать много нового и интересного в частности и про литовских пособников Гитлера. После чего Литва вполне может потерять свой имидж «жертвы трёх оккупаций».
Соб. корр. ФСК
На фото. Бессмертный полк в Вильнюсе в 2017 году, источник – газета «Обзор»

Фонд Стратегической Культуры

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