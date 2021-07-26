Вилка Мишустина: Курилы наши, а японцы ещё и денег дадут

Михаил Мишустин объявил о возможности введения на Курилах "режима свободной таможенной территории" с многочисленными льготами для инвесторов, в том числе иностранных. В Токио встретили поездку русского премьера на Итуруп в штыки, ибо японцам нужны не доходы от развития этого региона России, который они считают своим, а сами Курилы, по крайней мере, южные. Что же, не надо было проигрывать войну, господа бывшие самураи. Выбор теперь у вас невелик: или зарабатываете наравне со всеми, участвуя в хозяйственной деятельности на Курилах, или остаётесь за бортом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин приоткрыл завесу тайны над тем, в чём заключаются "беспрецедентные" предложения для Японии об участии в хозяйственной деятельности на Курильских островах. Об этих предложениях несколько дней назад на совещании с постоянными членами Совета безопасности в Кремле говорил президент Владимир Путин. Президент тогда попросил премьера уделить особое внимание Курильским островам. Именно поэтому Мишустин и начал свою поездку по восточным регионам страны с Итурупа и там сразу взял быка за рога, заявив в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли:

Мы обсуждаем… возможности введения здесь режима свободной таможенной территории.

Что предложил Мишустин?

Это необходимо, цитирует ТАСС русского премьера, "чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары".

Речь идёт об освобождении от налогов почти всех основных видов деятельности, "не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов". В частности, бизнес могут освободить от налога на прибыль, НДС, налога на землю, на транспортные средства. Предлагаемые меры не коснутся только налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Мишустин отметил при этом, что Курилы не должны стать офшором, как это было в 1990-е годы, когда "внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение". Иными словами, деньги польются на Курилы в интересах развития, а не для того, чтобы богатые становились ещё богаче. С целью обеспечения ускоренного экономического развития островов планируется также "освободить от обязанностей налогоплательщика предприятия, которые работают здесь, инвестируют сюда". Мишустин добавил, что на Курилах следует сохранить и "пониженную ставку страховых взносов", которая составляет 7,6%.

Этот набор мер – беспрецедентный… Конечно, здесь необходимы существенные льготы для того, чтобы люди не тратили время, работая здесь, на заполнение различных документов. Чтобы налоговая премия была для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части достаточно уникальной,

– отметил глава кабинета министров.

Он выразил уверенность, что Москва скоро примет на этот счёт "соответствующее решение", которое будет "очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнёров из других стран". Мишустин полагает, что "это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места и поработать с вами".

Разъяснения премьера показывают, что бизнес-климат на Курилах намерены улучшить прежде всего для отечественного бизнеса, а не только для японских и других иностранных инвесторов.

До 2010 года высшие руководители России ни разу не посещали Курилы. Видимо, им было стыдно смотреть в глаза заброшенных центром местных жителей, патриотизм которых подвергался большим испытаниям. Теперь это всё, к счастью, в прошлом.

В эту ночь решили самураи

Власти Японии на визит и заявления русского премьера на Итурупе отреагировали именно так, как предвидел 23 июля Царьград: "Проблема – в японцах. Поскольку их отношение к данной теме, во-первых, иррациональное, во-вторых, прежде всего политическое". Возвращение Южных Курил – это для Японии национальная идея. Но тем не менее на меньшее, даже если это будет сулить экономические выгоды, они вряд ли согласятся. Ну а того, что они хотят – Южных Курил под японской юрисдикцией, – они от Путина, разумеется, не получат.

Курильская проблема, увы, относится к числу нерешаемых. Если Путин сможет её каким-то иным, невероятным образом решить, это будет чудом из чудес.

Увы, на повестке дня это чудо пока не стоит: Токио выразил протест в связи с приездом Мишустина на Курилы, как это бывало и в прошлом при таких визитах или проведении в островном регионе Россией военных манёвров.

Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова) и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время правительству России будет выражен протест,

– цитирует ТАСС генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Сегодня же первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори действительно выразил протест вызванному в японский МИД послу России Михаилу Галузину в связи с поездкой Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Kyodo. Русский посол отказался принимать этот протест, так как никто не смеет запрещать главе правительства России ездить по территории собственной страны.

Нерешаемая проблема

Японии прекрасно известно, что, как неоднократно заявлял глава МИД России Сергей Лавров, "вопросы суверенитета над островами не обсуждаются", что Япония должна "признать потерю четырёх островов по итогам Второй мировой войны", и что "на конференции в Сан-Франциско 1951 года Токио добровольно отказался от претензий на Курилы".

Президент Владимир Путин также неоднократно заявлял, что флаг России над любой частью Курил не будет спущен никогда – Москва их никогда и никому не отдаст, сама будет вкладывать средства в развитие региона, если японцы по политическим причинам проигнорируют выгоды от хозяйственной деятельности на русских Курилах.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая однажды на вопрос о вероятности передачи Японии нескольких островов южной части Курил, подчеркнул, что "это практически невозможно", потому что японцы – союзники США, которые имеют право "размещать различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения Токио". Как Россия может отдать Токио четыре своих острова сегодня, если завтра на них могут появиться американские военные базы, Тихоокеанскому флоту запрут удобный выход из Охотского моря на просторы Тихого океана, а страна лишится колоссальных рыбных ресурсов, значительных запасов нефти, рения, используемого при строительстве космических кораблей? И это помимо создания убийственного для России прецедента разбазаривания своих земель, на которые кто-то претендует.

Что имеем в сухом остатке?

Япония может проигнорировать красивый пас России и ничего не получить от щедрости её правительства. А может над ней всё-таки задуматься.

Судя по первоначальной японской реакции, правительство непопулярного премьера Ёсихидэ Суги, рейтинги которого катятся вниз, не может позволить себе политику в отношении Курил, которую пытался проводить экс-премьер Синдзо Абэ, пытавшийся решить нерешаемую обычными методами "курильскую проблему" в 2019 году.

Часто ездивший в Россию Абэ с Путиным и Лавровым её "решили" так. В условиях невозможности для России поступиться частью своей территории стороны начали было руководствоваться в своей политике на этом направлении следующими официально не зарегистрированными принципами. Во-первых, Япония продолжает считать, что острова принадлежат ей. Во-вторых, Россия ими обладает по факту и поступает как со своей собственностью. В-третьих, обе стороны лояльно сотрудничают во взаимовыгодном хозяйственном освоении территорий, которые считают своими.

Эта конструкция является слишком сложной для японского обывателя, для националистических кругов. Эти требуют "вынь да положь" Курилы, и желательно все, а не только южные. Эта конструкция неприемлема для США, совершенно не заинтересованных в нормализации и развитии отношений Японии с Россией. Между тем данная концепция – это максимум, на что готова согласиться Москва.

Поэтому на инвесторов из Японии на Курилах можно особенно не рассчитывать, ибо для японцев речь тут идёт прежде всего о политике, а не о бизнесе. Что же, будем развивать Курилы сами. Они того стоят. Способы и средства для этого есть в избытке. Надо просто этим серьёзно заняться – в этом и заключается сокровенный смысл поручения Путина Мишустину.