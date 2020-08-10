Вилейка, Ганцевичи и безопасность Беларуси • 90 • Аналитика





Белорусские военные базы на 20 лет ушли вперед, если сравнивать их с российской в Вилейке. В редакцию Naviny.by обратился человек, который много лет работает на российском военном объекте в Вилейке. Он рассказал, что на самом деле происходит за колючей проволокой ограждения… Белорусское общество разделилось на два лагеря: на тех, кто за и против российских военных баз в нашей стране…Белорусские военные базы на 20 лет ушли вперед, если сравнивать их с российской в Вилейке.

Источник.



И вот как раз сегодня приходится признать, что решение Бориса Ельцина «обменять» газовые долги РБ на продление размещения российских двух военных объектов на территории РБ было недостаточно продуманным. Первоначально всё выглядело весьма логично, правильно и взаимовыгодно. У Беларуси есть большие долги за газ, которые ей нечем оплачивать.



А у России есть на территории РБ два военных объекта. Ну и давайте сделаем так, чтобы никому не было обидно. Россия продляет аренду объектов, а у Беларуси списывается газовый долг. В принципе, тогда, в далёком 95-м году, предвидеть какие-то проблемы, связанные с данным «обменом», было бы крайне сложно. То есть просто-напросто Минск «за здорово живёшь» списывал миллиардный газовый долг (объекты уже действуют и много места не занимают).



А вот так запросто найти доллары тогда (как, впрочем, и сейчас) для бюджета РБ — это очень большая проблема. Вот знаете, в принципе, на те самые деньги было бы гораздо проще построить те самые узлы связи уже на территории непосредственно России. И уже тогда «закрыть вопрос» полностью и окончательно.



Как и откуда белорусы изыскивали бы деньги на оплату газовых счетов? Ну, это немного не наша проблема. Ищите.



Как ни странно, вот это самое «красивое, элегантное и взаимовыгодное решение» обернулось для России большими проблемами. Про «списанный газовый долг» в Беларуси забыли очень быстро и очень плотно. Даже Лукашенко забыл, во как! Якобы за те самые «военные базы» Россия «заплатила ноль». То есть списанный долг затерялся в истории, а вот «бесплатные военные базы» остались.



Я как бы не преувеличиваю: тема объектов в Ганцевичах и Вилейке присутствует в белорусской прессе постоянно. Вы таки знаете — логика непонятна абсолютно: размещены они там согласно межправительственному соглашению, а не абы как. Оно продолжает действовать… Что, простите, вы хотите обсуждать? Когда срок соглашения истечёт, будет заключено новое соглашение. Или не будет заключено, смотря по обстоятельствам.



Это дело правительства России и правительства Белоруссии. Как это может коснуться «широкой общественности», абсолютно непонятно. Но тема баз обсуждается постоянно. И якобы для России это безумно важно и значимо. И якобы Беларусь буквально «костьми легла за Россию», предоставляя эти самые базы. И якобы это всё было сделано абсолютно бесплатно (ноль за все эти годы, ноль!).



Странный подход к соглашениям

Между РФ и РБ много чего подписывалось и много что происходило. По сей день Россия — первый и главный рынок сбыта для белорусской продукции. Все эти годы Минск получал газ и нефть не совсем по рыночной цене. И это как бы уже десятки и десятки миллиардов. Но вспоминать об этом в Беларуси как-то не принято. Зачем? Ведь Беларусь настолько ценный партнёр, что всё вышеперечисленное — это самое малое, что могла Россия сделать для своего последнего и лучшего союзника.



Неприятная правда состоит в том, что в обмен Беларусь не пожелала сделать вообще ничего. То есть в прямом смысле. По факту, Россия должна платить буквально за то, что на нашей прекрасной планете существует такая чудесная страна, как Беларусь. Не было вообще никаких действий в интересах России, и в момент очередного конфликта это становится очевидно.



Поэтому — «две военные базы», за которые «ничего не было заплачено». То есть надо чем-то козырнуть, а козырять откровенно нечем. Вообще нечем. Нечего сказать, нечего вспомнить. Пустота, полный ноль. Именно таковы результаты четвертьвекового правления Александра Григорьевича Лукашенко. Но ему как раз всё «кажется», что там что-то такое было «эпическое» и «героическое». Ну было же? Было? Вот референты и ищут. Пока безуспешно.



И потому «внезапно» возникает та самая тема военных баз. Собственно говоря, А. Г. Лукашенко (при котором это соглашение и подписывалось) должен быть в курсе его деталей. В курсе того, что какой-то особой благотворительностью со стороны Белоруссии там и не пахло. Не было такого. Чистый бизнес.



И, в принципе, до 2021-го года «всё схвачено» и «за всё заплачено». То есть тот самый вопрос был полностью закрыт ещё тогда, в далёком 1995-м году. Что сейчас об этом вспоминать? Но других козырей нет, а козырять надо. И вот, что характерно, очень специфический подход — попытка второй раз продать то, за что уже давным-давно заплачено.



Ну а как ещё можно назвать бесконечные упоминания в белорусской прессе о двух российских военных объектах на территории Беларуси? Причём пропаганда там строится весьма грамотно: о российской экономической помощи не упоминать никогда, а о военных базах кричать постоянно. В результате у читателей и слушателей складывается весьма искажённое представление о реалиях окружающего их мира.



Собственно говоря, последние 25 лет готовая продукция белорусских предприятий в основном направлялась в Россию, сырьё и топливо поступало из России, причём цена на углеводороды была существенно ниже рыночной. Сотни тысяч белорусов работают в России. Но это так, мелочи, кому это может быть интересно? Однако какие-то «ограничения» в любой из перечисленных сфер немедленно вызывали шквал негатива.



А вот «военные базы» (за которые давным-давно заплачено) — это как бы отдельно, это «совсем другая статья». Ещё раз: о чём-то надо говорить, о каких-то «окопах», только вот в чём проблема: у России этих окопов было выше крыши после 91-го, но белорусы там замечены не были. Ни разу. А о чём-то кричать надо, потому — «базы».



На самом деле:



Объекты под российским командованием действуют в Беларуси на основании межправительственных соглашений между РФ и РБ, подписанных 6 января 1995 года. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области.

Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз. На их территории нет летального оружия. «Это объекты технические, которые занимаются разведкой, радиолокацией и связью», – говорят эксперты, ссылаясь на «Соглашение о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка» и «Соглашение о порядке завершения строительства и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении».

Источник.



Невозможное сотрудничество

Вот именно на примере Вилейки и Ганцевичей становится понятна полная бесперспективность сотрудничества с Беларусью. Два военных объекта (не базы!), работает там в основном белорусский персонал. Охраняются эти объекты тоже белорусами. Летального оружия там нет. То есть по большому, гамбургскому счёту Вилейка и Ганцевичи — мелочь, особого упоминания не заслуживающая. Но эта тема в белпрессе будируется постоянно. Постоянно рассказывается о значимости этих объектов для России, об угрозе с их стороны для «независимой Беларуси».



Что характерно, движение НАТО на восток и размещение военных объектов и инфраструктуры рядом с границами Беларуси практически никакой серьёзной реакции в белпрессе не вызывает. Это выдаётся за последствия противостояния по линии РФ — НАТО. То есть угроза прямо и непосредственно в Беларуси не рассматривается вообще никак. Почему не идут переговоры Москвы и Минска



Нет таковой темы в белорусском информационном пространстве. Я прошу прощения, а как эти натовские армады двинутся на Россию, минуя территорию «нейтральной РБ»? Если «нейтральная РБ» планирует обеспечивать логистику, то она перестаёт быть нейтральной. Есть такой же вот психологический комплекс у прибалтов — после вступления в НАТО они продолжают себя считать маленькими, нейтральными и беззащитными.



Из дипломатических ходов РБ, из её информационной политики, а также из решений и заявлений руководства этой прекрасной страны вполне очевидно следует, что никто там не планирует защищать «западные рубежи» вместе с Россией. «Нет такой буквы».



Понимаете, к таким вещам надо готовиться очень и очень заранее. Размещать на территории Беларуси военные объекты России, проводить постоянные совместные учения, иметь хорошо проработанные планы совместных действий в случае агрессии. Иметь одну информационную политику в отношении НАТО (движение НАТО на восток — агрессия) и так далее. Во всех сложных ситуациях Беларусь просто обязана выступать вместе с Россией, но против НАТО. И только тогда можно говорить о некоем «военном союзе». Примерно так действует Польша в отношении США.



Так вот, в случае Беларуси ничего этого нет. И близко нет. И за 10 минут такие вещи не организуются. Для этого нужны годы совместной работы. Десятилетия. Заметьте, именно так и действует польское военно-политическое руководство. Поляки воевали в Афганистане и в Ираке. И никто не возмущался, даже когда назад шли гробы: так надо. Никто не кричал: «Нас гонят на убой!» Так надо для безопасности польского государства. И никто в Польше не кричал с каждого фонаря, что мы лучший и последний союзник Америки.



Тут дело не в эмоциональной, а именно в чисто практической составляющей: после евромайдана-2 и госпереворота в Киеве в белпрессе это было обозначено… как агрессия России против Украины. То есть не было никакого госпереворота и никаких фашистских банд: просто Россия напала на Украину.



Ежу понятно, что на Украине имело место быть столкновение России и НАТО (секрет Полишинеля), так вот, Беларусь официально заняла пронатовскую позицию. В принципе, как и в случае с войной 2008 года. Говорить после этого о некоем «союзе меча и орала» несколько странно. Де-факто (нравится это белорусским политикам или нет), реальный союз с Россией полностью исключал какую-то возможность выбора и в случае «войны трёх восьмёрок», и в случае конфликта на Украине, и в случае войны в Сирии. В военно-политическом и экономическом смысле РБ и РФ абсолютно не равнозначны, а, следовательно, ни о каком «равном» союзе речи идти не может.



И оружие выпрашивает именно Минск у Москвы, и преференции в экономике. Следовательно, «союзнические отношения» абсолютно автоматически означали для Минска поддержку Абхазии и Ю. Осетии, Донбасса и Асада. Ещё раз: абсолютно автоматически. Не нравится такой союз? Выходите из него.





Небольшой цирк

Вот насчёт предложения Лукашенко о «вхождении России в состав Беларуси». Предложение, безусловно, интересное. Весьма. Если бы РБ имела масштабы экономики, хотя бы в несколько раз превосходящие российские, если бы РБ имела мощную армию а-ля советская, если бы… тогда да, интересно.



Проблема с говорением неправды как раз в том, что сам говорящий рано или поздно начинает в неё верить. Сознание искажается. Беда всех живущих в информационном поле белорусской пропаганды в том, что они уже с трудом ориентируются в объективных реалиях. Потому что в России подобное «предложение» вызвало мощный хохот. То есть белорусская армия нас прикроет от Аляски до Крыма, а белорусский бюджет поможет разрешить проблемы российских регионов? Так, что ли? Или как? План «Б», или Сказки дедушки Кравчука



А если не так, то зачем об этом вообще болтать? Как такие вещи может предлагать действующий глава государств? Проблема «честных белорусских предложений» как раз в том, что они предполагают полностью равное сотрудничество двух абсолютно несопоставимых по масштабу систем и тесный союз независимой Беларуси… со всеми подряд, от Китая до Польши.



Проблема действующей власти в РБ как раз в том, что она принципиально не занимается проблемами национальной безопасности (в американской формулировке) или обороноспособности государства (в формулировке советской). Есть очень много красивой и нервной демагогии вокруг этого. Строительство армии де-факто не ведётся — на милицию и КГБ выделяется больше денег. Даже маленькая Литва имеет больший оборонный бюджет, чем Беларусь. Напомним: население Литвы в 3 раза меньше и там нет «бережно сохранённой промышленности». А военный бюджет — больше.



То есть с обороной тут примерно как с экономикой: Лукашенко все эти годы и десятилетия занимался чем-то странным в экономической сфере. На все вопросы о перспективах следовал нервный ответ: мы независимая страна и сами разберёмся (и все белорусы хором: да, да, мы такие — «нэзалежные»). А потом вдруг: давайте скиньте цену на газ и компенсируйте российский налоговый маневр. А вы не хотите сами порешать свои собственные проблемы и ответить за свои «косяки»? И почему нет?



С обороной всё примерно так же: на прямой вопрос о том, как вы будете отбиваться, следует ответ, что, вообще-то, Беларусь — союзник России. Так вот, внезапно. Вообще, мысль интересная, если макроэкономические проблемы РБ де-факто вешаются на Москву и вопросы обороны рубежей «независимой Беларуси» тоже неявно возлагаются на Россию (по крайней мере, ответственность за это), то что тогда представляет из себя это самое «белорусское государство»? В чём его смысл? Отстаивать «национальную идентичность» и «красиво тусоваться» на международной арене?



Да, именно так, вообще-то, макроэкономика и оборона — это основные задачи любого государства. А как же иначе? Как же по-другому?



Причина конфликтов

А это как раз — абсолютно уникальная белорусская геополитическая модель. При разговоре о «равных ценах на газ» немедленно возникает тема «по сути, одного государства». При этом военные объекты в Ганцевичах и Вилейке одновременно и параллельно обзываются «иностранными военными базами». То есть исходя из этого абсолютно непонятно, как должна строиться некая «совместная оборона». На бумаге можно нарисовать что угодно и подписать это.



Реальная оборона границ требует реальных действий, в том числе размещения тех самых «злоклятых» военных баз. Причём та же Польша, столь любимая белорусами, готова заплатить США миллиард долларов за размещения военной базы на своей территории. При этом данное действо всячески приветствуется и пропагандируется в СМИ. Просто сравните действия Польши (посылка контингента в горячие точки, закупка американских вооружений в больших количествах и полная поддержка американского внешнеполитического курса) и действия руководства «союзной РБ». И вашему удивлению не будет никакого предела.



То есть для поляков чем больше американских баз, тем лучше, для белорусов российские базы — главная угроза суверенитету. И те, и другие называют себя союзниками. Странно, да? При этом поляки ведут себя гораздо скромнее в плане глобальной самооценки и не требуют от США экономической помощи.



Понимаете, проблема в чём: в рамках «волшебного» белорусского государства проблема национальной безопасности всерьёз не рассматривается, поэтому вклад России в её обеспечение никому не интересен. Просто «белорусы не хотят воевать», и всё тут. Они «миром решат все проблемы». И узел связи и радиотехнический узел нужны только «имперской России», но не «нейтральной Беларуси», которая живёт в другой галактике. При этом та самая Россия как бы обязана обеспечить безопасность РБ (мы союзники!) и за свой счёт вооружать белорусскую армию. Кого спасёт Центробанк: нас или кого надо?



То есть в одну сторону мы союзники, в другую — иностранные (российские) военные базы белорусам не нужны… Отсюда и конфликты. Понимаете, в чём фишка: такую вот двойную бухгалтерию практически никто больше не использует. В смысле — настолько откровенно. Собственно говоря, уникальность ситуации делает все дальнейшие переговоры абсолютно бесполезными. Не может быть в одном военном союзе (чем любят козырять белорусы) двух абсолютно разных внешних политик.



Более того, если геополитическая конфигурация официальной Варшавы, её военно-политические приоритеты с 1991-го года фактически не менялись, то официальный Минск буквально мечется из стороны в сторону. Причём делает это постоянно и абсолютно хаотично. «Председатель» бросается то в Европу, то в Китай, то в Катар, то в Турцию, то на Украину, то в Россию, то в Азербайджан, при этом каждый раз предлагая контрагенту «стратегический союз».



И ответ на типичный вопрос белорусов о том, почему вы не хотите просто стратегического союза с РБ, звучит так: да потому, что Беларусь всем подряд «стратегический союзник». Это неинтересно.



«Непонятки» с нацбезопасностью РБ

Самое главное: абсолютно непонятно, как вообще в подобных условиях «броуновского мельтешения» может обеспечиваться национальная безопасность РБ. Вы что, господа, реально думаете, что бегать по всем столицам подряд и всем подряд жать руки — это самая надёжная гарантия национальной безопасности? Серьёзно?



По крайней мере, на данный момент кристально ясно, что совместной с РФ обороны белорусы строить не собираются, потому что это надо делать уже здесь и сейчас. Вернее, надо было это начинать делать ещё позавчера. Одновременно в военной, политической и пропагандистской сфере.



Нельзя выстроить «совместную оборону» за неделю. Ежу понятно, что белорусская армия слаба и малочисленна, при том, что именно РБ граничит с НАТО на западе. Единственный выход — в ответ на размещение американских военных баз в Польше и Прибалтике размещать такие же российские базы в РБ. Какие ещё решения вы предлагаете? У ВС РБ нет ни средств, ни сил для самостоятельного парирования угроз со стороны НАТО.



Но даже та «гипотетическая и теоретическая» база ВКС была встречена в Беларуси буквально в штыки. А вообще-то, если серьёзно подходить к данному вопросу, то одной этой базы крайне недостаточно. Там в РБ надо целую общевойсковую группировку начинать разворачивать. Тысячи солдат и сотни единиц техники уже иметь на белорусской территории. Потому как даже в случае удара со стороны поляков организованное сопротивление ВС РБ может закончиться не начавшись (за несколько часов), настолько несопоставимы силы. Неотмобилизованная белорусская армия будет просто-напросто расстреляна с воздуха в пунктах постоянной дислокации.



Учитывая «популярность» режима Лукашенко, призывные пункты никто осаждать не бросится. В принципе, Александр Григорьевич почувствовал, что тучи на горизонте сгущаются, и стал регулярно проводить «призывы резервистов», что вызвало резко негативную оценку общества. А режим непопулярен уже совсем. Да и богатовекторно-пацифистская пропаганда своё дело сделала.



Ну и самое главное: у современной белорусской армии нет ни современной техники, ни опыта ведения современной войны. Тридцать лет ушли… нет не впустую, в минус. Лукашенко возжелал обеспечить безопасность РБ исключительно своими силами (после 15 лет полного забвения армии), но это невозможно в современном мире, а тесно союзничать с Россией он не хочет.



И, кстати, да, например, китайцам и арабам были выделены участки земли в долгосрочную аренду и под полный контроль, но никто про это не кричит и не вопит на каждом углу. Например, тот же самый Китай очень уже плотно зашёл в РБ, но по какой-то странной причине тов. Си Цзиньпин не спешит брать РБ на баланс. И оружие за бесплатно не поставляет. Лукашенко безмолвствует: почему президент РБ не комментирует раскрытие провокации СБУ с россиянами



То есть как бы «друзей» у Александра Григорьевича «полна горница», но в случае проблем и осложнений он почему-то бежит в Москву, а не куда-то ещё. А почему, собственно говоря, такая «избирательность»? Стратегический партнёр КНР вполне мог бы перевооружить белорусскую армию по своим стандартам и за свой счёт, но как-то не спешит это делать.



Понятно желание руководства РБ сохранить суверенитет. Но сейчас не эпоха СССР — США, когда американцы не могли так вот запросто взять и напасть, например, на Югославию. Каких-то союзнических обязательств по отношению к СФРЮ не было ни у СССР, ни у РФ. Ну как-то так. В период противостояния ОВД и НАТО подобное балансирование разных швейцарий, швеций, югославий и даже франций было вроде как возможно. Сегодня уже нет.



Мир поменялся. США не уважают чужой нейтралитет просто демонстративно. Они его в грязь втаптывают и сверху плюют. Например, демонстративное убийство иранского генерала, а особенно странная гибель лайнера украинской (!) авиакомпании после ракетной атаки — тому подтверждение. У Беларуси не получится сыграть «в нейтралитет». Бегать туда-сюда у неё тоже не получится. Мир стал слишком жесток и конкретен. Представить в 1984-м воздушный разгром Югославии было теоретически невозможно. И да, спасать её в 1991-м Россия была совсем не обязана. Никак.



Если кто не помнит, служба безопасности великой страны Украины принудила лайнер «Белавиа» вернуться в Киев, пригрозив в противном случае его уничтожить. Как отреагировала гордая и независимая Беларусь? А никак. Вообще никак. Белорусы это проглотили не разжёвывая. Вы твёрдо уверены в том, что данное государство сможет защитить своих граждан в случае серьёзного военного конфликта? Абсолютно?



Источник.И вот как раз сегодня приходится признать, что решение Бориса Ельцина «обменять» газовые долги РБ на продление размещения российских двух военных объектов на территории РБ было недостаточно продуманным. Первоначально всё выглядело весьма логично, правильно и взаимовыгодно. У Беларуси есть большие долги за газ, которые ей нечем оплачивать.А у России есть на территории РБ два военных объекта. Ну и давайте сделаем так, чтобы никому не было обидно. Россия продляет аренду объектов, а у Беларуси списывается газовый долг. В принципе, тогда, в далёком 95-м году, предвидеть какие-то проблемы, связанные с данным «обменом», было бы крайне сложно. То есть просто-напросто Минск «за здорово живёшь» списывал миллиардный газовый долг (объектыдействуют и много места не занимают).А вот так запросто найти доллары тогда (как, впрочем, и сейчас) для бюджета РБ — это очень большая проблема. Вот знаете, в принципе, на те самые деньги было бы гораздо проще построить те самые узлы связи уже на территории непосредственно России. И уже тогда «закрыть вопрос» полностью и окончательно.Как и откуда белорусы изыскивали бы деньги на оплату газовых счетов? Ну, это немного не наша проблема. Ищите.Как ни странно, вот это самое «красивое, элегантное и взаимовыгодное решение» обернулось для России большими проблемами. Про «списанный газовый долг» в Беларуси забыли очень быстро и очень плотно. Даже Лукашенко забыл, во как! Якобы за те самые «военные базы» Россия «заплатила ноль». То есть списанный долг затерялся в истории, а вот «бесплатные военные базы» остались.Я как бы не преувеличиваю: тема объектов в Ганцевичах и Вилейке присутствует в белорусской прессе постоянно. Вы таки знаете — логика непонятна абсолютно: размещены они там согласно межправительственному соглашению, а не абы как. Оно продолжает действовать… Что, простите, вы хотите обсуждать? Когда срок соглашения истечёт, будет заключено новое соглашение. Или не будет заключено, смотря по обстоятельствам.Это дело правительства России и правительства Белоруссии. Как это может коснуться «широкой общественности», абсолютно непонятно. Но тема баз обсуждается постоянно. И якобы для России это безумно важно и значимо. И якобы Беларусь буквально «костьми легла за Россию», предоставляя эти самые базы. И якобы это всё было сделано абсолютно бесплатно (ноль за все эти годы, ноль!).Между РФ и РБ много чего подписывалось и много что происходило. По сей день Россия — первый и главный рынок сбыта для белорусской продукции. Все эти годы Минск получал газ и нефть не совсем по рыночной цене. И это как бы уже десятки и десятки миллиардов. Но вспоминать об этом в Беларуси как-то не принято. Зачем? Ведь Беларусь настолько ценный партнёр, что всё вышеперечисленное — это самое малое, что могла Россия сделать для своего последнего и лучшего союзника.Неприятная правда состоит в том, что в обмен Беларусь не пожелала сделать. То есть в прямом смысле. По факту, Россия должна платить буквально за то, что на нашей прекрасной планете существует такая чудесная страна, как Беларусь. Не было вообще никаких действий в интересах России, и в момент очередного конфликта это становится очевидно.Поэтому — «две военные базы», за которые «ничего не было заплачено». То есть надо чем-то козырнуть, а козырять откровенно нечем. Вообще нечем. Нечего сказать, нечего вспомнить. Пустота, полный ноль. Именно таковы результаты четвертьвекового правления Александра Григорьевича Лукашенко. Но ему как раз всё «кажется», что там что-то такое было «эпическое» и «героическое». Ну было же? Было? Вот референты и ищут. Пока безуспешно.И потому «внезапно» возникает та самая тема военных баз. Собственно говоря, А. Г. Лукашенко (при котором это соглашение и подписывалось) должен быть в курсе его деталей. В курсе того, что какой-то особой благотворительностью со стороны Белоруссии там и не пахло. Не было такого. Чистый бизнес.И, в принципе, до 2021-го года «всё схвачено» и «за всё заплачено». То есть тот самый вопрос был полностью закрыт ещё тогда, в далёком 1995-м году. Что сейчас об этом вспоминать? Но других козырей нет, а козырять надо. И вот, что характерно, очень специфический подход — попытка второй раз продать то, за что уже давным-давно заплачено.Ну а как ещё можно назвать бесконечные упоминания в белорусской прессе о двух российских военных объектах на территории Беларуси? Причём пропаганда там строится весьма грамотно: о российской экономической помощи не упоминать никогда, а о военных базах кричать постоянно. В результате у читателей и слушателей складывается весьма искажённое представление о реалиях окружающего их мира.Собственно говоря, последние 25 лет готовая продукция белорусских предприятий в основном направлялась в Россию, сырьё и топливо поступало из России, причём цена на углеводороды была существенно ниже рыночной. Сотни тысяч белорусов работают в России. Но это так, мелочи, кому это может быть интересно? Однако какие-то «ограничения» в любой из перечисленных сфер немедленно вызывали шквал негатива.А вот «военные базы» (за которые давным-давно заплачено) — это как бы отдельно, это «совсем другая статья». Ещё раз: о чём-то надо говорить, о каких-то «окопах», только вот в чём проблема: у России этих окопов было выше крыши после 91-го, но белорусы там замечены не были. Ни разу. А о чём-то кричать надо, потому — «базы».На самом деле:Источник.Вот именно на примере Вилейки и Ганцевичей становится понятна полная бесперспективность сотрудничества с Беларусью. Два военных объекта (не базы!), работает там в основном белорусский персонал. Охраняются эти объекты тоже белорусами. Летального оружия там нет. То есть по большому, гамбургскому счёту Вилейка и Ганцевичи — мелочь, особого упоминания не заслуживающая. Но эта тема в белпрессе будируется постоянно. Постоянно рассказывается о значимости этих объектов для России, об угрозе с их стороны для «независимой Беларуси».Что характерно, движение НАТО на восток и размещение военных объектов и инфраструктурыпрактически никакой серьёзной реакции в белпрессе не вызывает. Это выдаётся за последствия противостояния по линии РФ — НАТО. То есть угроза прямо и непосредственно в Беларуси не рассматриваетсяНет таковой темы в белорусском информационном пространстве. Я прошу прощения, а как эти натовские армады двинутся на Россию, минуя территорию «нейтральной РБ»? Если «нейтральная РБ» планирует обеспечивать логистику, то она перестаёт быть нейтральной. Есть такой же вот психологический комплекс у прибалтов — после вступления в НАТО они продолжают себя считать маленькими, нейтральными и беззащитными.Из дипломатических ходов РБ, из её информационной политики, а также из решений и заявлений руководства этой прекрасной страны вполне очевидно следует, что никто там не планирует защищать «западные рубежи» вместе с Россией. «Нет такой буквы».Понимаете, к таким вещам надо готовиться очень и очень заранее. Размещать на территории Беларуси военные объекты России, проводить постоянные совместные учения, иметь хорошо проработанные планы совместных действий в случае агрессии. Иметь одну информационную политику в отношении НАТО (движение НАТО на восток — агрессия) и так далее. Во всех сложных ситуациях Беларусь просто обязана выступать вместе с Россией, но против НАТО. И только тогда можно говорить о некоем «военном союзе». Примерно так действует Польша в отношении США.Так вот, в случае Беларуси ничего этого нет. И близко нет. И за 10 минут такие вещи не организуются. Для этого нужны годы совместной работы. Десятилетия. Заметьте, именно так и действует польское военно-политическое руководство. Поляки воевали в Афганистане и в Ираке. И никто не возмущался, даже когда назад шли гробы: так надо. Никто не кричал: «Нас гонят на убой!» Так надо для безопасности польского государства. И никто в Польше не кричал с каждого фонаря, что мы лучший и последний союзник Америки.Тут дело не в эмоциональной, а именно в чисто практической составляющей: после евромайдана-2 и госпереворота в Киеве в белпрессе это было обозначено… как агрессия России против Украины. То есть не было никакого госпереворота и никаких фашистских банд: просто Россия напала на Украину.Ежу понятно, что на Украине имело место быть столкновение России и НАТО (секрет Полишинеля), так вот, Беларусь официально заняла пронатовскую позицию. В принципе, как и в случае с войной 2008 года. Говорить после этого о некоем «союзе меча и орала» несколько странно. Де-факто (нравится это белорусским политикам или нет), реальный союз с Россиейкакую-то возможность выбора и в случае «войны трёх восьмёрок», и в случае конфликта на Украине, и в случае войны в Сирии. В военно-политическом и экономическом смысле РБ и РФ абсолютно не равнозначны, а, следовательно, ни о каком «равном» союзе речи идти не может.И оружие выпрашивает именно Минск у Москвы, и преференции в экономике. Следовательно, «союзнические отношения» абсолютно автоматически означали для Минска поддержку Абхазии и Ю. Осетии, Донбасса и Асада. Ещё раз: абсолютно автоматически. Не нравится такой союз? Выходите из него.Вот насчёт предложения Лукашенко о «вхождении России в состав Беларуси». Предложение, безусловно, интересное. Весьма. Если бы РБ имела масштабы экономики, хотя бы в несколько раз превосходящие российские, если бы РБ имела мощную армию а-ля советская, если бы… тогда да, интересно.Проблема с говорением неправды как раз в том, что сам говорящий рано или поздно начинает в неё верить. Сознание искажается. Беда всех живущих в информационном поле белорусской пропаганды в том, что они уже с трудом ориентируются в объективных реалиях. Потому что в России подобное «предложение» вызвало мощный хохот. То есть белорусская армия нас прикроет от Аляски до Крыма, а белорусский бюджет поможет разрешить проблемы российских регионов? Так, что ли? Или как?А если не так, то зачем об этом вообще болтать? Как такие вещи может предлагать? Проблема «честных белорусских предложений» как раз в том, что они предполагают полностью равное сотрудничество двух абсолютно несопоставимых по масштабу систем и тесный союз независимой Беларуси… со всеми подряд, от Китая до Польши.Проблема действующей власти в РБ как раз в том, что она принципиально не занимается проблемами национальной безопасности (в американской формулировке) или обороноспособности государства (в формулировке советской). Есть очень много красивой и нервной демагогии вокруг этого. Строительство армии де-факто не ведётся — на милицию и КГБ выделяется больше денег. Даже маленькая Литва имеетоборонный бюджет, чем Беларусь. Напомним: население Литвы в 3 раза меньше и там нет «бережно сохранённой промышленности». А военный бюджет — больше.То есть с обороной тут примерно как с экономикой: Лукашенко все эти годы и десятилетия занимался чем-то странным в экономической сфере. На все вопросы о перспективах следовал нервный ответ: мы независимая страна и сами разберёмся (и все белорусы хором: да, да, мы такие — «нэзалежные»). А потом вдруг: давайте скиньте цену на газ и компенсируйте российский налоговый маневр. А вы не хотите сами порешать свои собственные проблемы и ответить за свои «косяки»? И почему нет?С обороной всё примерно так же: на прямой вопрос о том, как вы будете отбиваться, следует ответ, что, вообще-то, Беларусь — союзник России. Так вот, внезапно. Вообще, мысль интересная, если макроэкономические проблемы РБ де-факто вешаются на Москву и вопросы обороны рубежей «независимой Беларуси» тоже неявно возлагаются на Россию (по крайней мере, ответственность за это), то что тогда представляет из себя это самое «белорусское государство»? В чём его смысл? Отстаивать «национальную идентичность» и «красиво тусоваться» на международной арене?Да, именно так, вообще-то, макроэкономика и оборона — это основные задачи любого государства. А как же иначе? Как же по-другому?А это как раз — абсолютно уникальная белорусская геополитическая модель. При разговоре о «равных ценах на газ» немедленно возникает тема «по сути, одного государства». При этом военные объекты в Ганцевичах и Вилейке одновременно и параллельно обзываются «иностранными военными базами». То есть исходя из этого абсолютно непонятно, как должна строиться некая «совместная оборона». На бумаге можно нарисовать что угодно и подписать это.Реальная оборона границ требует реальных действий, в том числе размещения тех самых «злоклятых» военных баз. Причём та же Польша, столь любимая белорусами, готова заплатить США миллиард долларов за размещения военной базы на своей территории. При этом данное действо всячески приветствуется и пропагандируется в СМИ. Просто сравните действия Польши (посылка контингента в горячие точки, закупка американских вооружений в больших количествах и полная поддержка американского внешнеполитического курса) и действия руководства «союзной РБ». И вашему удивлению не будет никакого предела.То есть для поляков чем больше американских баз, тем лучше, для белорусов российские базы — главная угроза суверенитету. И те, и другие называют себя союзниками. Странно, да? При этом поляки ведут себяскромнее в плане глобальной самооценки и не требуют от США экономической помощи.Понимаете, проблема в чём: в рамках «волшебного» белорусского государства проблема национальной безопасности всерьёз не рассматривается, поэтому вклад России в её обеспечение никому не интересен. Просто «белорусы не хотят воевать», и всё тут. Они «миром решат все проблемы». И узел связи и радиотехнический узел нужны только «имперской России», но не «нейтральной Беларуси», которая живёт в другой галактике. При этом та самая Россия как бы обязана обеспечить безопасность РБ (мы союзники!) и за свой счёт вооружать белорусскую армию.То есть в одну сторону мы союзники, в другую — иностранные (российские) военные базы белорусам не нужны… Отсюда и конфликты. Понимаете, в чём фишка: такую вот двойную бухгалтерию практически никто больше не использует. В смысле — настолько откровенно. Собственно говоря, уникальность ситуации делает все дальнейшие переговоры абсолютно бесполезными. Не может быть в одном военном союзе (чем любят козырять белорусы) двух абсолютно разных внешних политик.Более того, если геополитическая конфигурация официальной Варшавы, её военно-политические приоритеты с 1991-го года фактически не менялись, то официальный Минск буквально мечется из стороны в сторону. Причём делает это постоянно и абсолютно хаотично. «Председатель» бросается то в Европу, то в Китай, то в Катар, то в Турцию, то на Украину, то в Россию, то в Азербайджан, при этом каждый раз предлагая контрагенту «стратегический союз».И ответ на типичный вопрос белорусов о том, почему вы не хотитестратегического союза с РБ, звучит так: да потому, что Беларусь всем подряд «стратегический союзник». Это неинтересно.Самое главное: абсолютно непонятно, как вообще в подобных условиях «броуновского мельтешения» может обеспечиваться национальная безопасность РБ. Вы что, господа, реально думаете, что бегать по всем столицам подряд и всем подряд жать руки — это самая надёжная гарантия национальной безопасности? Серьёзно?По крайней мере, на данный момент кристально ясно, что совместной с РФ обороны белорусы строить не собираются, потому что это надо делать уже здесь и сейчас. Вернее, надо было это начинать делать ещё позавчера. Одновременно в военной, политической и пропагандистской сфере.Нельзя выстроить «совместную оборону» за неделю. Ежу понятно, что белорусская армия слаба и малочисленна, при том, что именно РБ граничит с НАТО на западе. Единственный выход — в ответ на размещение американских военных баз в Польше и Прибалтике размещать такие же российские базы в РБ. Какие ещё решения вы предлагаете? У ВС РБ нет ни средств, ни сил для самостоятельного парирования угроз со стороны НАТО.Но даже та «гипотетическая и теоретическая» база ВКС была встречена в Беларуси буквально в штыки. А вообще-то, если серьёзно подходить к данному вопросу, то одной этой базы крайне недостаточно. Там в РБ надо целую общевойсковую группировку начинать разворачивать. Тысячи солдат и сотни единиц техникииметь на белорусской территории. Потому как даже в случае удара со стороны поляков организованное сопротивление ВС РБ может закончиться не начавшись (за несколько часов), настолько несопоставимы силы. Неотмобилизованная белорусская армия будет просто-напросто расстреляна с воздуха в пунктах постоянной дислокации.Учитывая «популярность» режима Лукашенко, призывные пункты никто осаждать не бросится. В принципе, Александр Григорьевич почувствовал, что тучи на горизонте сгущаются, и стал регулярно проводить «призывы резервистов», что вызвало резко негативную оценку общества. А режим непопулярен уже совсем. Да и богатовекторно-пацифистская пропаганда своё дело сделала.Ну и самое главное: у современной белорусской армии нет ни современной техники, ни опыта ведения современной войны. Тридцать лет ушли… нет не впустую, в минус. Лукашенко возжелал обеспечить безопасность РБ исключительно своими силами (после 15 лет полного забвения армии), но это невозможно в современном мире, а тесно союзничать с Россией он не хочет.И, кстати, да, например, китайцам и арабам были выделены участки земли в долгосрочную аренду и под полный контроль, но никто про это не кричит и не вопит на каждом углу. Например, тот же самый Китай очень уже плотно зашёл в РБ, но по какой-то странной причине тов. Си Цзиньпин не спешит брать РБ на баланс. И оружие за бесплатно не поставляет.То есть как бы «друзей» у Александра Григорьевича «полна горница», но в случае проблем и осложнений он почему-то бежит в Москву, а не куда-то ещё. А почему, собственно говоря, такая «избирательность»? Стратегический партнёр КНР вполне мог бы перевооружить белорусскую армию по своим стандартам и за свой счёт, но как-то не спешит это делать.Понятно желание руководства РБ сохранить суверенитет. Но сейчас не эпоха СССР — США, когда американцы не могли так вот запросто взять и напасть, например, на Югославию. Каких-то союзнических обязательств по отношению к СФРЮ не было ни у СССР, ни у РФ. Ну как-то так. В период противостояния ОВД и НАТО подобное балансирование разных швейцарий, швеций, югославий и даже франций было вроде как возможно. Сегодня уже нет.Мир поменялся. США не уважают чужой нейтралитет просто демонстративно. Они его в грязь втаптывают и сверху плюют. Например, демонстративное убийство иранского генерала, а особенно странная гибель лайнера украинской (!) авиакомпании после ракетной атаки — тому подтверждение. У Беларуси не получится сыграть «в нейтралитет». Бегать туда-сюда у неё тоже не получится. Мир стал слишком жесток и конкретен. Представить в 1984-м воздушный разгром Югославии было теоретически невозможно. И да, спасать её в 1991-м Россия была совсем не обязана. Никак.Если кто не помнит, служба безопасности великой страны Украины принудила лайнер «Белавиа» вернуться в Киев, пригрозив в противном случае его уничтожить. Как отреагировала гордая и независимая Беларусь? А никак. Вообще никак. Белорусы это проглотили не разжёвывая. Вы твёрдо уверены в том, что данное государство сможет защитить своих граждан в случае серьёзного военного конфликта? Абсолютно? Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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