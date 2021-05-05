Виктория Нуланд снова едет в Киев. Без пряников, но с кнутом • 224 • Аналитика © AP Photo / Andrew Kravchenko Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня прибывает в Киев, город своих давних предков Блинкиных. Судя по заявлению авторов популярной программы "60 минут" канала CBS, где на днях выступал глава американского внешнеполитического ведомства, этот исторический факт имеет значение. "Его прадед Меер Блинкен эмигрировал в Нью-Йорк с Украины, спасаясь от российского гнета, в 1904 году. На этой неделе государственный секретарь посетит Украину, чтобы продемонстрировать поддержку стране, которая в настоящее время переживает нынешнюю российскую агрессию", — заявляется в сюжете. Согласитесь, интересная параллель. Правда, ни один из этих фактов не соответствует действительности. Во-первых, еврейский эмигрант Меер Блинкин наверняка очень удивился бы, узнав, что он бежал от "российского гнета". Он, как и тысячи евреев регионов Юга России, называющихся теперь Украиной и Молдавией, бежали от еврейских погромов, которые устраивала не общероссийская власть, а люмпены, состоявшие в основном из местного населения. Во-вторых, нынешний визит госсекретаря в Киев тоже связан не с "российской агрессией", хотя и преподносится публике в первую очередь именно так, что, к примеру, следует из заголовка The New York Times: "Блинкен посетит Украину в знак поддержки в борьбе против России". Истинная цель срочного визита вашингтонского гостя на историческую родину будет обсуждаться, скорее всего, за закрытыми дверями, без вынесения на широкую публику. На протяжении первой половины апреля Запад шумел по поводу "стягивания российских войск к украинской границе", выражая озабоченность мифической "агрессией Москвы". Россия же изначально говорила о том, что переброска воинских подразделений является частью широкомасштабных учений, указала время их окончания и в итоге точно соблюла все указанные сроки. Двадцать второго апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении внезапной проверки и возвращении войск на места своей постоянной дислокации до 1 мая. На протяжении всего этого времени США выражали постоянную "озабоченность", хотя и понимали, что никто на Украину нападать не собирается, а потому и ни о каких высокопоставленных визитах в Киев речь не шла. И вот 29 апреля госсекретарь неожиданно для всех (включая украинскую публику) сообщил о том, что на днях совершает ранее не запланированную поездку на Украину. Причем заявил это одновременно с признанием факта отвода российских подразделений на свои прежние позиции. То есть внезапное решение о визите было принято уже после того, как весь этот шум по поводу "российской агрессии против Украины" стих. Между тем настоящую причину такого резкого изменения планов Блинкена четко обозначил спикер Госдепартамента США Нед Прайс на своем брифинге того же 29 апреля. Выйдя к прессе, он назвал две основные темы внешнеполитической повестки: пандемия в Индии и Украина. Но стоит особо заметить: говоря об Украине, Прайс ни словом не упомянул Россию или "агрессию". Оказывается, главным предметом американской озабоченности по поводу украинского вопроса теперь является "вытеснение уважаемых экспертов из советов директоров нескольких ключевых государственных предприятий", что якобы "усложняет многолетние усилия по реформированию энергетического климата Украины и по улучшению ее инвестиционного климата". Таким сложным оборотом Прайс охарактеризовал неожиданное для всех увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, давно уже являющегося "смотрящим" от американского посольства за энергетическим сектором Украины. Решение об увольнении было принято на закрытом заседании кабмина и оказалось настолько неожиданным, что сам Коболев, по его же словам, узнал об этом в середине дня 28 апреля из слухов в СМИ. Буквально на следующий день Блинкен сообщил о визите в Киев, а Прайс вынес этот вопрос в топ озабоченностей Госдепартамента. И это само по себе беспрецедентно, учитывая, что вопросы увольнений и назначений директоров госкорпораций как бы независимого государства не должно быть делом Америки, которую должны бы встревожить другие события в Киеве. Скажем, в тот же день президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, определил главной угрозой безопасности его страны идею превосходства белой расы, что он приравнял к терроризму. Логично было бы предположить в этой связи, что посольство США и Госдеп должны резко отреагировать на прошедший в Киеве марш сторонников нацистской дивизии СС "Галичина". Тем более что он был организован теми же структурами, которые реально создают угрозу расползания идей белого расизма и терроризма на территорию США. Но американские официальные лица сделали вид, что вообще не заметили марша нацистов по улицам украинской столицы. А вот увольнение "уважаемых экспертов" из тамошних госкорпораций не на шутку встревожило Вашингтон. Как будто Байден говорил, что главной угрозой для США является не расизм, а "Нафтогаз". Говоря об уволенных "экспертах" во множественном числе, Прайс не оговорился. Хоть он сосредоточился на энергетическом секторе, в тот же день на Украине были сняты некоторые ставленники Запада и в других государственных компаниях — те самые, которых принято называть словом "соросята" (из-за их тесной близости к миллиардеру Джорджу Соросу). Так, из наблюдательного совета Национального депозитария был "вычищен" бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. А из концерна "Укроборонпром" уволен вдохновитель Майдана Мустафа Найем. Последний признал, что известие о сокращении его должности (прямо скажем, абсолютно бесполезной) "было неожиданным". Как и для его западных кураторов. А те чаще всего на подобное отвечают жестко, что они не раз уже доказывали. На самом деле стремление украинской власти и лично Владимира Зеленского обеспечить себе суверенитет в принятии хотя бы экономических решений понятно. Попытку ослабить жесточайший американский контроль в этой области нынешний президент предпринял еще год назад, когда уволил совершенно неопытного премьер-министра Алексея Гончарука, также являвшегося ставленником Запада. Тогда же был нанесен первый удар по "соросятам" в наблюдательных советах — им просто прекратили выплачивать зарплаты, баснословные даже по западным меркам, не говоря уже о нищей Украине. В результате один из них, Андерс Аслунд, уволился из совета железнодорожной компании "Укрзализниця" и теперь пишет критические (и, главное, совершенно "непредвзятые") статьи против Зеленского на страницах сайта Atlantic Council. Об уровне профессионализма этих "уважаемых экспертов" от Сороса красноречиво говорит интервью еще одного идеолога Майдана Сергея Лещенко, который, как и Аслунд, числясь в набсовете "Укрзализницы", даже не смог ответить на вопрос о ширине железнодорожной колеи на Украине. Однако тогда послы "Большой семерки", управляющие Украиной, и либеральная пресса Запада обрушили на Зеленского жесточайшую критику, после чего зарплаты "соросят" были восстановлены, а попытки сместить с ключевых должностей наиболее знаковых из них (включая того же Коболева) прекращены. Похоже, сейчас в офисе президента Украины решили, что сложились благоприятные обстоятельства для новой пробы сил. Кто-то в окружении Зеленского наивно посчитал, что в условиях, когда Запад и лично Байден выражают "серьезную озабоченность" и "поддержку суверенитету Украины", кураторы вынуждены будут закрыть глаза на намерение Киева вернуть хотя бы часть этого суверенитета. Ну нельзя же демонстративно бить по рукам молодого президента в момент, когда его надо спасать от "агрессии России". Именно потому Зеленский даже после окончания российских учений, всполошивших Запад, усиленно произносит мантру о "единственной войне в Европе" — например, в коротком интервью итальянской газете La Repubblica он трижды повторил эту фразу. Праздничный эксперимент: красим яйца в стиле костюмов наших фигуристок Вот Вашингтон и решил срочно отправить в Киев тяжелую артиллерию в лице Энтони Блинкена, а также только что назначенную его заместительницу — Викторию Нуланд, хорошо известную Киеву по раздаче печенья на майдане в 2014 году. Похоже, последней поручат вновь в ручном режиме управлять украинской властью, с тем чтобы избежать очередных сюрпризов в виде увольнения западных ставленников в Киеве. Нет, на совместной пресс-конференции Зеленского и Блинкена мы, конечно же, снова услышим заявления американского гостя о "стратегической поддержке Украины", о "защите ее суверенитета", о "российской агрессии". Но за кулисами будет очень жесткий разговор, сравнимый с выдачей черной метки президенту, по мнению американцев, теряющему ориентиры. Не случайно аккурат к этому визиту опубликована запись телефонного разговора главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Руди Джулиани, личным адвокатом Дональда Трампа и противником Джо Байдена. Не исключено, что за этим Зеленскому могут выдвинуть ряд жестких кадровых ультиматумов, касающихся не только восстановления "соросят" на должностях, но и увольнения их обидчиков. Ведь Нуланд, как мы помним, в 2014 году возглавляла "отдел кадров" украинской власти. Видимо, Блинкен везет ее для официального подтверждения старых-новых полномочий. На этот раз без печенья. Время пряников давно закончено, наступило время кнутов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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