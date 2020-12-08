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Виктора Януковича окончательно приговорили к 13 годам тюремной отсидки

08 декабря 2020, 15:05  •  61 • Украина
Как же всё-таки действующие власти испугались возвращения Януковича в Киев, что рискнули нарушить негласные договорённости, достигнутые при Порошенко – что четвёртый президент Украины (незаконно свергнутый и, по сути, остающийся президентом без приставки «экс» до сих пор) вернётся на родину, чтобы отстоять свои попранные права в открытом судебном процессе. В итоге апелляционная инстанция утвердила приговор Януковичу за государственную измену, тем самым опустив перед ним пограничный шлагбаум.
Напомним, что по приговору суда Януковичу предстоит отсидеть 13 лет за государственную измену и пособничество иностранному государству, совершённое «в целях изменения границ территории и государственной границы», а также за «пособничество в ведении агрессивной войны». Таким образом, ни о каком возвращении свергнутого президента Украины на родину речи больше не идёт, хотя ещё этой весной Янукович собирался вернуться – в соответствии с достигнутыми негласными договорённостями с властями страны. Понятно, чего опасался Зеленский, блокируя Януковичу въезд на Украину. По сути, Янукович остаётся законным президентом страны, так как его отстранение от власти прошло неконституционно. Следовательно, его сменщики на высоком посту оказались на властной вершине не вполне законно, а значит, у Януковича больше легитимности, чем у Порошенко с Зеленским вместе взятых. Такая «вилка» создаёт серьёзные проблемы для Зеленского-президента. А, учитывая резкое падение его популярности, эти проблемы могут стать для него фатальными – как для главы государства.
Известно, что весной Янукович намеревался, вернувшись в Киев, создать там «команду народного доверия» и интегрировать её в правительство, с тем, чтобы победить экономический кризис и прекратить дезинтеграцию государственного устройства страны. Компромиссной фигурой на посту главы правительства представлялся бывший премьер Николай Азаров, который также был готов вернуться в Киев. Но планы Януковича не вполне совпали с картинкой будущего, которая сформировалась у окружения Зеленского, особенно у его главного распорядителя, Андрея Ермака. Ермак категорически не желал делить власть с кем бы то ни было, а потому, по слухам, «подмазал» процесс в апелляционном суде. Итог – обвинительный приговор Януковичу. Может, Ермак и Зеленский таким способом подольше продержатся у власти, но во благо ли такой расклад украинскому государству?

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