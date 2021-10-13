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Виктора Медведчука не стали сажать в тюрьму и не взяли залог в миллиард гривен – в чём Киеву уступила Москва?

13 октября 2021, 15:45  •  196 • Украина
Главе «Оппозиционной платформы» до декабря продлили домашний арест – после всех громогласных заявлений, что уж теперь-то Медведчук непременно окажется за решёткой, ведь уплатить залог в 32 миллиона долларов он не имеет возможности, его банковские счета арестованы. В день суда Медведчуку якобы звонили из прокуратуры и советовали подготовить всё, что понадобится в тюремной камере, - так, во всяком случае, судачили в его окружении. И вот Медведчук снова у себя дома, а вопросов осталось множество.
Сюжет: Украинский кризис
Как-то слишком странно совпали судебное разбирательство и визит в Москву Виктории Нуланд. А теперь Газпром вдруг продолжил прокачку газа по украинской транзитной трубе, якобы в Венгрию, хотя ещё пару дней назад заявляли, что весь газ Будапешт будет получать из турецкой, а не украинской трубы. Не для того ли, чтобы Украина успела закачать в свои хранилища побольше голубого топлива? А теперь ещё и Медведчука не закрыли – хотя, казалось бы, у него не было ни единого шанса не сесть. Снова размен? И снова Москва уступила давлению?
Между тем, суд так и не смог предъявить Медведчуку никаких внятных обвинений. «Если матом не ругаться, то слов для комментария у меня нет», - сообщил бывший замглавы Совбеза Украины, депутат Рады Ренат Кузьмин. Обвинения звучали так: в неустановленное следствием время, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, Медведчук вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами. «Прокуроры заявили, - разъясняет Кузьмин, - что основным доказательством вины Медведчука являются записи его телефонных переговоров. И заключение экспертов СБУ о подлинности этих записей. Но в заключении экспертов написано, что эти записи смонтированы! И установить, кто конкретно их смонтировал и где, эксперт не смог». Таким образом, ясно, что новых аргументов у суда не было, Медведчука и его окружение попросту запугали, а Москва поддержала своего протеже и пошла на попятную в непубличных контактах с США и Украиной. Стало быть, нас можно шантажировать – так, во всяком случае, демонстрирует поворот в истории с Медведчуком.

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