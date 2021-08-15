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Виктор Золотов об ошибке путча 1991 года: "Даже женщинам выдавали оружие"
15 августа 2021, 18:30 • 57 • Политика
Виктор Золотов рассказал о событиях августа 1991 года, известных в России как августовский путч. В том числе Золотов вспомнил о моментах, которые сегодня считает ошибкой: "Даже женщинам выдавали оружие, - отметил глава Росгвардии.
Глава Росгвардии Виктор Золотов полагает, что путч 1991 года можно было завершить в течение 15-20 минут. О своей позиции Золотов заявил в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1". Вопрос лишь в эффективности действий:
"Если был бы штурм, то в течение 15-20 минут всё было бы закончено, абсолютно", - сказал Виктор Золотов.
В беседе с журналисткой Виктор Золотов восстановил события 19 августа 1991 года. Он рассказал, что прибыл на смену утром - выезжали с Архангельского, где у Бориса Ельцина была дача. Рядом находилась группа "Альфа". К тому моменту, как группа добралась до Белого дома, поступило и вооружение - "у нас там уже были автоматы".
Впрочем, тогда оружие, по словам Виктора Золотова, выдавали всем, кто просто в теории мог им воспользоваться:
"Руцкой тогда туда позвал афганцев для защиты Белого дома. Знаете, даже женщинам выдавали оружие, пистолеты, я имею в виду", - сказал Золотов, добавив, что считает это ошибкой, потому что женщины просто-напросто боялись даже самого вида пистолетов.
Когда путч был завершён, у Белого дома слышался неутихающий людской гул, продолжил Виктор Золотов:
"Началась эта эйфория, этот подъём, столько криков было вокруг Белого дома, что невозможно было не услышать, такой людской гул огромный, я думаю, тысяч 50. И вот все они кричали".
Собеседником Наили Аскер-Заде стал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Виновными в распаде Советского Союза он назвал Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва.
Досье
19 августа 1991 года вошло в историю современной России как августовский путч. Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачёва и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза.
По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов.
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