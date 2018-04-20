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Виктор Янукович обвинил суд по его делу о госизмене в незаконных решениях

20 апреля 2018, 19:24  •  65 • В России

Украинское правосудие выдает один финт за другим. В громком деле о так называемой госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в четверг Оболонский районный суд Киева выдал очередной замысловатый маневр. Суд постановил досрочно прекратить допрос свидетелей и перейти к слушаниям. Адвокаты Януковича выступили против такого решения, заявив, что выслушаны еще далеко не все свидетели, которых они вызвали в суд. Адвокаты в знак протеста покинули зал суда.

Не остался в стороне от ситуации и сам Виктор Федорович.

- Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переходе к дебатам. Это доказывает, что неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела — назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам—Луценко (Генпрокурор Украины - прим.авт.) и Порошенко, - заявил он в своем обращении .

- Услышав правду из уст лишь трех высокопоставленных свидетелей — министра иностранных дел Леонида Кожары, губернатора Михаила Добкина и начальника Генерального штаба Юрия Ильина — суд убедился, что показания остальных — главы администрации президента Андрея Клюева, главы СБУ Александра Якименко, министра МВД Виталия Захарченко, командующего внутренними войсками Станислава Шуляка и других свидетелей, окончательно разрушат сфабрикованное обвинении, - подчеркнул Янукович.

Суд действительно можно понять. Свидетели показывают такое, что вместо Януковича, если быть беспристрастным, на скамью подсудимых по делу о государственной измене надо сажать тех, кто сейчас находится у власти в Киеве и на Украине в целом. Каждый свидетель дает показания фактически против хунты. Но вряд ли в Киеве действительно могут рассчитывать на то, что заткнув рот свидетелям на судебных заседаниях, их тем самым лишат способности рассказать правду, используя альтернативные возможности.

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