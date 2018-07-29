Виктор Орбан и Стивен Бэннон высказались в поддержку евроскептических интеллектуальных течений

Америка и Европа состоят не только из либералов

В ходе визита в Румынию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику Брюсселя в отношении России примитивной и призвал сотрудничать с Москвой, а не усматривать в ней угрозу.

«ЕС проводит в отношении России, простите, примитивную политику, утверждая, что Россия представляет угрозу. Но большинство стран не чувствуют этой угрозы. Ни Словакия, ни Чехия, ни мы не видим причин считать Россию угрозой. Вместо примитивной политики мы должны получать выгоду от развития двухсторонних отношений с Россией», – заявил венгерский премьер.

Виктор Орбан высказался в поддержку идеи Стивена Бэннона, посетившего в мае Венгрию и рассказавшего о планах учредить фонд «Движение» (Movement) для поддержки консервативных евроскептических интеллектуальных течений в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году. Бэннон надеется, что консерваторам-евроскептикам удастся получить треть всех мест в Европарламенте.

«Америка состоит не только из либералов… Мы, здесь в Европе, тоже являемся консерваторами… и даже христианскими демократами… почему же не слышан и наш голос в Европе?» – заявил Орбан. Распространение в Европе консервативных ценностей вместо либеральных венгерский премьер назвал положительным явлением, которое придаст Европе интеллектуального разнообразия и позволит европейцам увидеть консервативное лицо Америки.

В свою очередь один из лидеров европейских либералов, бывший бельгийский премьер Ги Верхофстадт призвал заблокировать инициативу Бэннона, чтобы не позволить ему консолидировать «антисистемную оппозицию» внутри ЕС.