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Виктор Орбан говорит об угрозе либерального империализма

24 июня 2020, 01:00  •  67 • Украина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth в программе «Доброе утро, Венгрия!» заявил об исходящей для его страны от Западной Европы и США угрозе либерального империализма.
Брюссель и Вашингтон насильно навязывают своё мнение другим странам, а международные суды, за которыми маячат определённые силы, выступают элементами этой политики, чему служат приговоры суда, вынесенные в интересах конкретных политических сил, отметил политик.
Досталось от него и спонсору «цветных революций» Джорджу Соросу: «Сеть Сороса – это штаб-квартира либерального империализма в Западной Европе».
Отвечая на вопрос ведущего о критике Западом законодательных ограничений объёмов финансирования для неправительственных организаций из-за рубежа, ранее введенных Будапештом, премьер заявил, что теперь граждане будут знать о каждом форинте, присланным в страну из-за границы, «а те, кто хочет получать деньги из-за границы, пусть не стесняются о них отчитаться».
Он указал, что венгерским властям приходится бороться за суверенитет своей страны не только каждые четыре года на парламентских выборах, но и отстаивать его каждый день на международной арене перед лицом венгерской оппозиции, «у которой на лбу написано, что она состоит на содержании у Сороса».
Нынешние события в Европе Орбан назвал шокирующими. «В годы коммунистического правления слову «Запад» приписывалось только позитивное значение, и мы смеялись над рассказами советской пропаганды, что «в Америке бьют чёрных», а «молодёжь пребывает в кока-кольном ступоре», – сказал он, указав на беспорядки в США и ЕС и на то, что сегодня граждане западных стран всё чаще сталкиваются с проблемами в здравоохранении, недостатком финансирования социальных программ, а некоторые западные страны приходится буквально спасать от банкротства.
«[На Западе] идёт волна насилия и банковских войн. И когда я смотрю на некоторые страны, которые нас учат, как правильно жить, правильно управлять и строить правильную демократию, я не знаю, смеяться мне или плакать»,
– сказал Орбан.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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