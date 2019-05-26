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Виктор Орбан – эра франко-германской гегемонии в Европе осталась в прошлом

26 мая 2019, 13:09  •  59 • В мире
«Россия – это другой мир, и я не пытаюсь учить русских, как им жить»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию «Бильд» заявил о конце эпохи франко-германского доминирования в Европе и раскритиковал политику Евросоюза в отношении России
«Россия – это другой мир. А наш мир – это Европа, Запад. И я не пытаюсь учить русских, как им жить…Мы из опыта знаем: когда между Россией и Западом конфликт, Венгрии всегда плохо. Поэтому мы за поиск баланса», – подчеркнул политик.
Орбан негативно оценил политику Берлина внутри ЕС: «Европе всегда было хорошо, когда Германия и Венгрия сотрудничали… Мы не разделяем мнения Германии, что внешнеполитические решения ЕС должны приниматься не единогласно, а большинством голосов. Это было бы концом независимой политики таких маленьких стран, как Венгрия. Венгрия – гордая страна. Вы можете убедить венгров, но не можете насильно согнуть их в дугу».
Будущее Евросоюза будет определяться форматом сотрудничества стран Вышеградской четвёрки (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) с Берлином и Парижем, уверен Орбан: «Осталась в прошлом эра главенства в Европе франко-германской [геополитической] оси. Франция, Германия и Вышеградская четвёрка – вот новая геометрия Европы. Вышеградские страны сформируют устойчивый альянс на политическом, эмоциональном и экономическом уровне. Это будет тогда, когда Германия осознает свою принадлежность к Центральной Европе. И это изменит европейскую политику».
Вышеградская четвёрка была учреждена в 1991 г. для углубления сотрудничества между четырьмя странами Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), входившими ранее в Организацию Варшавского договора. Правительства стран «четвёрки» отказались от обозначения своих государств как восточноевропейских и настаивают на термине «центральноевропейские».
Эти привело к спорам с Германией, которая видит Центральной Европой себя вместе с немецкоязычной Австрией и преимущественно немецкоязычной Швейцарией. Вышеградская группа не исключает в дальнейшем присоединения к альянсу Австрии и Словении в целях повышения экономического и оборонного потенциала Вышеградской группы.
Протестуя против Европы «двух скоростей», когда Германия и Франция намного опережают остальные страны ЕС, Вышеградская четвёрка лоббирует сохранение помощи еврофондов странам-новичкам ЕС и высказывается за тесное сотрудничество с Берлином при условии признания последним зоны стратегических интересов стран «четвёрки».
Соб. корр ФСК

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