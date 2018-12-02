Виктор Мураховской: Если США на нас не нападают — чего им бояться «Пеницилина»?

Аналитическое издание National Interest заявило, что появился прорывной «метод для ликвидации американской тяжелой артиллерии». Метод это заложен в новом российском комплексе артразведки «Пеницилин». Он, по мнению янки, способен произвести революцию в вооружении.

По данным американцев, русская система использует четыре звукотепловых локатора, шесть обычных и шесть тепловизионных камер и большую стабилизационную платформу.

Что значат все эти навороты? «Пеницилин» за 5 секунд в радиусе 25 километров находит любую цель, выпущенную из любой артиллерийской установки. И все — автоматически. Уже в следующем году ожидаются поставки копмлекса 1Б75 «Пеницилин» в войска.

Но почему все-таки, так всполошились американцы? Прояснить ситуацию мы попросили полковника запаса и авторитетного военного эксперта Виктора Мураховского.

- Виктор Иванович, комплекс же еще в прошлом году, вроде бы, показали? Отчего сейчас такой переполох?

- Комплексы изометрической разведки - они вообще со времен второй мировой войны существуют. Конечно, постепенно их совершенствовали. И вот вышли на комплекс «Пенцилин»

- И чем же он отличается от предшественников?

- Прежде всего компьютерной обработкой данных. Метод простой как три рубля и в физике давно известный — триангуляция источника звука. Определение мест положения стреляющих оружий противника. Это пассивный метод. Никаких радиолокационных станций обнаружения там нет, которые излучают сигнал. Поэтому их вскрыть и «попалить» такой комплекс практически невозможно. Он только принимает звуковые волны. И еще что добавилось на нем - тепловизионные камеры.

- Шесть камер.

- Ну да. Тут все тоже просто. Снаряд когда летит по воздуху — он нагревает прилегающие слои. И в тепловизор отлично виден вот этот след. И компьютер по нескольким точкам вычисляет, откуда идет траектория. То есть откуда стреляют - ясно как божий день.

Совмещение этих методов — звуковой локации и тепловой локации - позволяет очень точно определять позиции стреляющей батареи. И координаты выдавать нашим средствам поражения

- Именно в этом его потенциальная опасность для тяжелой американской артиллерии — в точности обнаружения и в быстроте наведения на нее?

- Да. И в том, что его не вскрыть практически. 5 секунд — он обработал компьютерные данные и передал их — всё!

- Американцы не зря паникуют?

- Если они с нами воевать не собираются, то чего им паниковать? Пускай себе на полигоне в Форт-Ноксе стреляют — никто им мешать там не будет.

- О комплексе в открытых источниках (без подробностей) стало известно около года назад?

- Его уже закупают наши вооруженные силы. А что касается интереса за рубежом — есть экспортный вариант. Он немного отличается.