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Виктор Мураховский: Попробуют ударить «Нептунами» по Крымскому мосту, и страны их не станет - но ударить то не смогут!

10 апреля 2020, 14:00  •  236 • В России

Украинские интернет-ресурсы разместили видео испытаний «новой украинской противокорабельной ракеты» Р-360 комплекса «Нептун». Стрельбы прошли в начале апреля на полигоне «Алибей» под Одессой. Запустили украинскую «супер-ракету» из наземной установки. Мишень она поразила в море - это была натянутая на судне сетка.

Именно про «Нептун» бывший секретарь украинского Совбеза (СНБО) Турчинов говорил как про оружие, способное «за минуты уничтожить» Крымский мост.

С вопросом, когда "начинать бояться", «КП» обратилась к авторитетному военному эксперту, главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому.

- Это ракета новая?

- Конечно, старая! Сделана на основе советской ракеты Х-35. Украинцы просто перевели производство на свою промышленную базу. Они некогда делали ряд комплектующих для нее. Но основное производство было в России.

- Соседи приводят впечатляющие характеристики: дальность пуска 280 км, скорость 900 км в час, высота полета 3-10 метров над уровнем моря…

- Дальность вызывает большие сомнения. У советского аналога она было около 120 км. Но джентльменам ведь принято верить на слово? Скорость похожа на правду. Боевая часть у нее около 150 кг.

- Но ведь как низко летит – не засечь ее никак?

- Ну, эта ракета может летать по разным траекториям. На максимальную дальность летит по траектории, которая не предусматривает максимально низкий полет. То есть к их «трем метрам над уровнем моря» надо бы прибавить два нуля. А то и три…

- То есть, ее все равно засекут и собьют?

- Конечно. Если же говорить о низковысотном полете – он на конечном этапе обычно применяется. Перед входом в зону ПВО кораблей противника. А основной полет идет на большой высоте. Если ракету запустить на максимально низкий полет – ее дальность будет кратно меньше. То есть не 280 км, как заявлено. В лучшем случае километров 25-30…

- То есть Крымский мост этим ракетам не поразить?

- Боевая часть в 150 кг для моста маловата. Нет, ну чтобы нагадить – можно и голубей послать. Если говорить про международные воды Черного моря украинские корабли могут подойти с «Нептуном» на дальность пуска к Крымскому мосту. Но кто ж им даст?

- Наши системы обороны моста не дадут это сделать?

- Естественно. Сшибут на подлете. Мост имеет круговую защиту. Там комплексы, рассчитанные на поражение высокоточного оружия. В частности, комплекс «Тор». У «Нептуна» радиолокационная головка самонаведения, внешнего целеуказания ей не надо – а у нас системы по ее «погашению». Они что, думают – пустят ракеты, а мы утремся? Не представляют, что может быть в ответ? Напомню слова нашего президента, пусть и по другому поводу сказанные – это может поставить под вопрос существование украинской государственности.

- Сколько «Нептунов» может быть у Украины?

- Скорее всего, пока несколько единиц для испытаний. Сложно сказать сколько закажет их украинское минобороны. Кстати, на катер такая система не поместится – нужен как минимум малый ракетный корабль. Например, Вьетнам использует такие системы на корветах, это наши поставки. Мы эту систему усовершенствовали – у нас она сейчас идет как Х-35У. Она стала совершеннее и в плане радиолокации, и в плане дальности полета. И в плане маневра траектории. Была проведена радикальная модернизация. У украинцев нет научно-технического задела для этого.

Испытания угрожающей мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео.

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