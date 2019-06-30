Виктор Мураховский: Французы и американцы поставляют Украине старые посудины

Париж принял решение о поставке Киеву двух десятков патрульных катеров OCEA FPB 98, которые развивают скорость до 35 узлов (прежде Украина получила от США два списанных из американских ВМФ катера «Айленд»). В это же время начнутся учения Sea Breeze 2019, которые пройдут с 1 по 12 июля.

За комментариями «КП» обратилась к известному военному эксперту Виктору Мураховскому.

- Франция передает Украине 20 своих катеров, это новые корабли?

- Конечно, старые! На корабли новой постройки у Украины денег нет. Особенно, для кораблей класса корвет, фрегат. Или, не дай бог, эсминец. Это вообще разорение для бюджета Украины. Американцы тоже отдают Украине корабли катерного класса. И все это не за бесплатно. Это всё в рамках «военной помощи».

- То есть, военные заказы на верфи, которые принадлежали экс-президенту Порошенко, в дальнейшем прекратятся?

- Нет, Украина будет собирать свои суда и дальше. Но надежды украинских кораблестроителей на серьезные заказы — они, по моему, напрасны. Будут заказы «для поддержки штанов». А поставки зарубежные — это корабли ближней морской зоны. Они с весьма низкой мореходностью. Никаких там показателей автономного плавания! Это всё ввиду берега.

- Где их Украина может использовать?

- Это охрана побережья и своей экономической зоны в Черном море. Но если кто-то на Украине рассчитывает на противостояние с российским ВМФ с помощью таких корабликов и катерков — то в случае реального столкновения он будет глубоко разочарован.

- То есть это, скорее, не военно-техническая помощь, а политическая поддержка?

- Да, это такой символический акт. Со стороны США и Франции. Если что-то более серьезное поставлялось — как, например, противотанковые комплексы «Джавелин» — эта поставка была обусловлена обязательным отсутствием этого комплекса на линии соприкосновения в Донбассе. И потому «Джавелины» официально находятся во Львовской области. Такие шаги с поставками и дальше будут предприниматься странами НАТО.

- Американцами?

- В первую очередь - США и Великобританией. И это будет касаться не только кораблей. Речь может зайти и о летальном оружии. Но если Украина рассчитывает на военное противостояние с Россией, это никакого значения вообще не имеет.

- В это же время эсминец ВМФ США «Карней» зашел в Черное море...

- Ну, это происходит ежегодно. Страны НАТО присылают свои корабли. В этом году впервые Канада прислала — где Канада и где Черное море?! Это символическое значение имеет. Всё в рамках выполнения планов противостояния с Россией на восточном фланге НАТО. В этот фланг они включают Польшу, Румынию, Болгарию и прибалтийские государства. При том Турция не особо стремится там активничать. Основной турецкий флот сосредоточен в Средиземном море. Специального усиления в Черном море они после 2014-го не проводили. И Турция, в отличии от нечерноморской Канады, себя ведет довольно спокойно.

- В списке стран-участниц учений присутствуют большие морские державы вроде Грузии или Молдавии, у которой вообще нет выхода к морю...

- Грузия и Молдавия присутствуют в натовской программе «Партнерство ради мира». Они символически присутствуют.

- Эсминец ВМФ США потенциально опасен для нас?

- Эсминец, который вошел в Черное море — он хорошо оснащен. Есть системы управления пусками противоракет. ПВОшные и крылатые. Крылатые ракеты составляют до трети ударного звена. Это «томагавки». Хороший корабль. Корабли этой серии регулярно проходят модернизацию. Среди современных эсминцев самая большая серия. «Дональд Кук», заходивший ранее в Черное море, из той же серии, но более ранней постройки. Это эсминцы из состава шестого флота США. Который имеет штаб в итальянском Неаполе.

- Чем нам это грозит?

- О беспокойстве для нас речь не идет. Для нас это повод потренироваться немножко, средства радиоразведки проверить, целеуказание и прочие интересные вещи - на реальных объектах. И через 21 день он все равно уйдет.

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