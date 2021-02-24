Виктор Медведчук запускает свой новый телеканал – «Первый независимый», наивно полагая, что ему позволят вещать

С вещательной лицензией у нового телеканала всё схвачено, её выдали ещё в январе 2019 года. Вероятно, предугадывая, что его активы могут «обездвижить», Медведчук постелил соломки, выкупив ООО «Тайм-медиа» Романа Любицкого (бывшего директора телеканала Zik). Теперь дело за малым – получить частоту вещания. Отказать, по идее, не должны – во-первых, свободные частоты имеются в наличии, а, во-вторых, формальными собственниками нового ТВ выступил трудовой коллектив журналистов, а не Медведчук.

Неделю назад лишившиеся работы журналисты с каналов Тараса Козака (читай, Медведчука) зарегистрировали товарищество «Медиахолдинг Новости» с символическим уставным капиталом 100 гривен – каждый участник товарищества вложил в проект свою гривну. Событие прошло незамеченным, ведь никто не подозревал, что товариществу удастся заполучить лицензию на вещание после разгона Зеленским Zik, NewsOne и 112-го. Никто не подозревал, что у Медведчука в рукаве окажется такой туз – загодя зарегистрированная телекомпания с оформленной вещательной лицензией. Правда, возможны проблемы с финансированием – ведь все украинские активы главы ОПЗЖ заморожены на три года. Но едва ли такие проблемы возникнут – не найдутся деньги у Медведчука, найдутся у его партнёра Рабиновича. Кстати, у Рабиновича тоже имеется запасной телеканал с лицензией (он так и называется – «Рабинович-ТВ»). На всякий пожарный случай.

Остаётся интрига – что предпримут Зеленский и его окружение, позволят ли изгнанным с голубых экранов заполучить частоты. Видимых оснований для отказа нет, но, как показывают последние события, «слуги народа» весьма успешно научились подменять законность целесообразностью. Вопрос предоставления вещательной частоты могут затянуть на неопределённый срок, и тогда комбинаторам ничего не останется, как утереть своей лицензией лбы. Непонятно, зачем Медведчук решил сыграть с Зеленским в кошки-мышки, ведь уже ясно, кто на самом деле стоит за «Медиахолдингом Новости», как ясно и то, что Зеленский и его «слуги» нипочём не позволят Медведчуку вернуться в эфир. Говорят, что у нового телеканала могут отнять лицензию – на основании очередного решения СНБО (его собирают через неделю). Так стоила ли овчинка выделки?