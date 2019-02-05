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Виктор Медведчук стал на Украине подозреваемым в «госизмене и сепаратизме»

05 февраля 2019, 17:54  •  122 • В России

Лидер общественного движения «Украинский выбор», известный политик Виктор Медведчук стал главным фигурантом резонансного уголовного дела в своей стране. Пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей официальной странице в Фейсбуке сообщила, что «в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст. 111 УК Украины». Это как раз обвинения в покушении на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Конкретным поводом для этого стало обращение депутатов из «Народного фронта» Яценюка и заявление в прокуратуру депутата Андрея Тетерука из этой фракции. Пока это вовсе не означает, что Медведчук действительно виноват в чем-то даже по украинским законам. Ему даже не предъявлено официальное обвинение (пiдозра) в инкриминируемых ему статьях.

Некоторые эксперты предполагают, что Медведчука обвинили из-за озвученных им планов урегулирования конфликта на Донбассе через предоставление региону широкой автономии. Другие вспоминают, что Медведчук недавно предлагал списать украинцам все долги по ЖКХ. Но что касается второго тезиса, то сейчас перед выборами кто только чего не говорит, какой ахинеи ни несет. Тут и соревнования по обещаниям снизить цену газа и ЖКХ в разы (в два раза! – нет, а я в четыре), и планы по производству ракет, чтобы добивать ими до Москвы, или забросать Россию графитовыми бомбами. И чего только ни обещают еще в надежде на нелишний голос!

Другие отмечают, что возбуждение уголовного дела против Медведчука могло быть платой Яценюку со стороны действующих властей, чтобы он не выдвигался кандидатов президенты. Но это тоже кажется фантазией. У Яценюка нет никаких шансов, он станет явным аутсайдером даже среди последних в случае, если бы попытался встать в ряды кандидатов. И «крови» Медведчука требовал, кстати, не только «Народный фронт».

А вот история с Донбассом – это другой вопрос. Но не сам по себе «план Медведчука» страшит Киев, а то обстоятельство, что этот план стал основой предвыборной платформы одного из лидера оппозиции юго-востока Украины, кандидата в президенты Юрия Бойко. Того самого Бойко, который в рейтингах уже обошел Гриценко и вплотную подбирается к самому Порошенко. Выход Бойко во второй тур маловероятен, но если это случится, то он составит конкуренцию в нем, скорее всего, не Порошенко, а Тимошенко. А Петр Алексеевич вылетит со свистом в трубу. Да и если образуется второтуровая пара Порошенко - Бойко, то тут большой вопрос, каков будет исход их борьбы.

Одним словом, удар по Медведчуку направлен в первую очередь на перспективы кандидата в президенты Юрия Бойко. Единственного, предлагающего хоть какую-то альтернативу политике правящих властей по отношению к Донбассу.

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