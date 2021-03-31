Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока

Вчера, накануне появления главы СБУ Ивана Баканова в Раде, фракция ОПЗЖ Медведчука и Бойко неожиданно покинула зал заседаний. «Не понял, – прокомментировал этот странный демарш популярный блогер Анатолий Шарий. – Это был шанс «загнать» Баканова. Что происходит?» А происходит вот что, – пояснил политолог Лев Вершинин. – Ахметов и Лёвочкин договорились с Зеленским, что ОПЗЖ в зале скандалить не будет. «А Бойко на следующих выборах займёт почётное второе место, чуть уступив патриоту Зеленскому».

К Баканову у депутатов накопилось немало непраздных вопросов. Как минимум, один – весьма и весьма скандальный. Накануне депутат Гео Лерос, бывший «слуга народа», заявил, что располагает доказательствами того, что в 2011 году Зеленский «отмазал» Баканова от уголовного преследования со стороны СБУ и тюремного срока. По словам Лероса, Баканов фигурировал в уголовном деле, в ходе которого контрразведка разоблачила преступные «схемы» манипуляций околовластных коммерсантов с государственными гидроэлектростанциями. Зеленский тогда якобы прикрыл Баканова, договорившись с главой СБУ Хорошковским при содействии Коломойского. В свою очередь, Баканов назвал обвинения Лероса ложными, но в суд почему-то так и не подал. Не потому ли, что свидетельства описанных приключений имеются не только в архивах СБУ, которым сейчас руководит Баканов?

Но скандальное прошлое Баканова – это ещё не самое горячее. «Оппозиционеры» имели возможность прямо спросить у Баканова, кто и на каком основании инициировал закрытие телеканалов, принадлежащих члену фракции Козаку, а также незаконный отъём собственности у Медведчука. Собственно, именно этого все и ждали, и именно этого больше всего опасался Баканов, раз от раза перенося своё появление в Раде. Но депутаты от ОПЗЖ предпочли ретироваться перед выступлением, и, таким образом, неудобные вопросы к главе СБУ повисли в воздухе. Таким образом, – считают эксперты, – налицо явный договорняк «оппозиционеров» и «слуг». Фактически, Медведчук «лёг» под Зеленского – вместе с партнёрами Бойко и Лёвочкиным. Избирателям юго-востока необходимо об этом знать, чтобы в следующий раз не отдавать свои голоса столь гибким и беспринципным «оппонентам власти», как Медведчук.