Виктор Медведчук и Юлия Тимошенко готовятся вместе перехватить власть у Владимира Зеленского

Зеленского не устраивает правительство Шмыгаля. Однако, он вынужден терпеть, ведь Шмыгаль – компромисс, согласованный с Ахметовым и Коломойским. Тем не менее, Зеленский с Ермаком подыскали Шмыгалю сменщика – И.О. министра энергетики Юрия Витренко, которого они в конце декабря не без труда протащили в правительство. Задумка поднять тарифы на газ вдвое, чтобы Витренко затем смог их чуть опустить, представ чуть ли не народным героем, - комбинация, призванная обеспечить рокировку в правительстве.

В схеме с заменой Шмыгаля Зеленский и Ермак, как им казалось, учли буквально всё. Однако, одно слабое место они обошли вниманием. Дело в том, что региональные газовые компании контролирует Дмитрий Фирташ, а не И.О. министра энергетики. Вообще-то Фирташу собирались компенсировать разницу, предоставив ему возможность торговать газом, добытым на Украине (у него намного ниже себестоимость, чем у российского). Но Фирташ в итоге участвовать в «схематозе» наотрез отказался. Таким образом, задумка повысить тариф на газ, чтобы затем его снизить ради популяризации нового премьера Витренко не сработала. А об увеличении тарифа вдвое, тем не менее, уже сообщили. Чему, понятное дело, украинские граждане отнюдь не порадовались.

Таким образом, у оппозиции возник повод использовать народное недовольство, чтобы, во-первых, сменить правительство – только отнюдь не на удобного Витренко, а на своего кандидата (Бойко или Тимошенко), а, во-вторых, подготовить внеочередные выборы в Раду, чтобы вытеснить оттуда «прозаседавшихся» «слуг народа». Как нам стало известно, на прошлой неделе состоялись переговоры Медведчука и Тимошенко – две парламентские фракции отныне будут действовать совместно, чтобы, воспользовавшись ситуацией, раскачать протестные настроения. Срок – до начала февраля. В феврале, по задумке Тимошенко, народ должен «дозреть» окончательно, чтобы с Зеленским оппозиция могла говорить на языке ультиматумов. Иначе – новый майдан! Зеленскому поставят два условия – смена правительства и отмашка на проведение внеочередных парламентских выборов, на которых коалиция Медведчука и Тимошенко может собрать до 80 процентов депутатских мандатов. Как только новая коалиция будет создана, в Киеве объявят о переходе к парламентской республике, и, таким образом, власти Зеленского наступит конец.