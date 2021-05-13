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Виктор Медведчук готов отправиться в СИЗО, но хватит ли духа Владимиру Зеленскому его туда отправить?

13 мая 2021, 17:30  •  167 • Украина
Отпустив судебные вожжи, Зеленский сделал вид, что идёт ва-банк. А Медведчук, явившись на суд и отказавшись вносить залог (все его счета арестованы, и появление у него крупной суммы стало бы поводом для кривотолков), реально пошёл ва-банк, поставив на кон свою свободу. И теперь Зеленскому остаётся одно – отступить. Чтобы не проиграть. Если же Медведчук всё же отправится за решётку, президенту Украины остаётся пенять на себя и своих недалёких советчиков, Андрея Ермака и Михаила Подоляка.
Дело Медведчука в офисе президента курирует Подоляк, а дирижирует исполнителями Ермак. До вчерашнего вечера ситуация представлялась таким образом, что Медведчук, удачно взятый на понт хитрой парочкой, отряхнёт прах Украины со своих ног и последует за подельником Тарасом Козаком, уехавшим от греха границу. Но нервы у Медведчука оказались крепче, чем представлялось. Мало того, что он остался в Киеве, он ещё и отказался вносить за себя залог, объявив, что готов отправиться в следственный изолятор хоть сейчас. Депутатский мандат более не обеспечивает иммунитет от посадки, так что прямо из зала суда главу ОПЗЖ могут и в самом деле отправить за решётку (до начала июля, как объявил судья). Но есть нюанс.
Вчера вечером Зеленскому позвонили – нет, не из Москвы, но, что называется, от имени и по поручению. И растолковали, что будет, если Медведчук вдруг окажется за решёткой. Этой ночью президент Украины, говорят, так и не уснул, много думал. А, тем временем, в Минобороны Украины трубили сбор. Что бы это значило? Очередное обострение на Донбассе? Или того пуще – наступление белорусских военных на Киев? Можно подумать и так, судя по судорожному стягиванию украинской армейской группировки в Черниговскую область. Во время судебного заседания Медведчук восседал с безучастным лицом (в ограждённое помещение для подсудимых его помещать не рискнули, он сидел перед ним вместе со своими пятью адвокатами).
Расклад примерно такой – если Зеленский пойдёт до конца, Медведчук обретёт ореол мученика – во-первых, а, во-вторых, у Кремля будут полностью развязаны руки. Если же Зеленский уступит, то подорвёт своё реноме жёсткого и решительного политика. Так или иначе, всё решится сегодня вечером. Да, а залог за Медведчука вполне может внести кто-то из его состоятельных партнёров, Нестор Шуфрич или Вадим Рабинович. Или Юрий Бойко (хотя это вряд ли).

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