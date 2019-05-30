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Виктор Баранец: «Российская армия сделала все, чтобы в Крыму не возникла гражданская война»

30 мая 2019, 19:24  •  0 • В России

Этой весной вышла в свет книга военного обозревателя «Комсомольской правды», полковника Виктора Баранца «Спецоперация Крым 2014». Автор рассказал в ней неизвестные ранее подробности об историческом событии, которое произошло пять лет назад. Свою книгу о возвращении Крыма в состав России Виктор Баранец презентовал на прошедшем Петербургском Международном Книжном салоне.

БЕСЕДКА с военным обозревателем КП Виктором Баранцом

Но прежде – побывал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и рассказал о том, как работал над книгой, какие были сложности и почему она вышла только через 4 года с момента написания.

- Как появилась идея написать эту книгу?

- Во-первых, я до этого написал несколько книг и все они посвящены армии. Это книги «Ельцин и его генералы», «Генштаб без тайн», «Потерянная армия», «Честь мундира» и мой первый роман «Офицерский крест». И в апреле 2014 года Министр обороны России Сергей Шойгу обратился с просьбой попробовать написать книгу об этом историческом событии – о возвращении Крыма. Мы встретились с Сергеем Кужугетовичем и он высказал такое пожелание. Я еще являюсь членом Общественного совета и вхожу в комиссию по освещению жизни армии. Так что тут, как говорится, почти что моя святая обязанность. И я взялся за эту книгу. Когда я ее замышлял, название у нее должно было быть «Возвращение Крыма».

- Как проходила работа над книгой?

- Я был в Крыму, я был на Украине. Я встречался со многими действующими лицами – фактически со всем высшим руководящим составом армии. Общался со всеми, начиная с министра обороны и заканчивая простым российским солдатом, который участвовал в этой уникальной охранной спецоперации. Слово охранная имеет для меня принципиальное значение. Да и для всех, кто хочет понять суть. Мы не оккупировали Крым. Наша российская армия сделала все, чтобы в Крыму не возникла гражданская война. Чтобы там не было такой крови, как мы видим на Донбассе. А все условия для того, чтобы там получился Майдан номер два, создавались. И, конечно, в том, что Крым вернулся в состав России без крови, большую роль сыграла российская армия, российский солдат и Министерство обороны, которое действовало по указанию верховного главнокомандующего.

- В книге есть документальная часть. Вы работали с уникальными документами, была ли какая-то цензура?

- Я брал только фрагменты, в книге представлены некоторые документы, с которых снят гриф секретности. Я военный человек и я знаю правила игры. И одна из сложностей заключалась в том, чтобы не разболтать то, что не нужно. И я бы не назвал это цензурой. Я бы сказал, что я прислушивался к мнению людей, которые занимаются охраной государственной тайны.

- Есть и художественная часть. В ней показана семья, где один офицер служит в Российском Военно-морском флоте, а второй в Военно-морских силах Украины. Это прообраз реальных людей?

- Да, это реальные люди. И это была не одна семья – я синтезировал образ. И по меньшей мере пообщался с 19 семьями, встречался с ними. Мне важно было понять, как складываются отношения в семьях, где, допустим, сын ветерана Черноморского флота в пятом поколении женат на украинке. А украинский офицер женат на дочери русского офицера. Там зачастую были очень непростые отношения. И мне важно было понять, как на фоне крымской весны они складываются.

- Можете ли Вы сказать сейчас, как сложились судьбы этих людей?

- Судьбы складывались по-разному. Ведь нельзя забывать, что из 19 тысяч украинских военных, которые служили в Крыму на момент той весны, 14 тысяч перешли под знамена российской армии. Там же были и офицеры, и мичманы, и прапорщики. Это самый драматичный выбор в истории военнослужащего. Ведь переприсягать для офицера, да и для простого солдата, это самое страшное. И в генштабе Минобороны была найдена приемлемая форма решения этого вопроса. Кто соглашался переходить на российскую сторону и служить, тот подписывал временные контрактные обязательства. Это не присяга, но разновидность обязательств. И это сыграло немаловажную роль в том, что людей не вынуждали ломать судьбу и ходить с клеймом предателя, которое на них некоторые люди навешивают. Их не заставляли присягать России.

- С момента тех событий прошло пять лет. Книга вышла только сейчас. Почему такой разрыв во времени?

- У моей книги очень большая и драматичная история. Она шла очень и очень трудно. Об этом я, пожалуй, говорю впервые. Изначально она замышлялась как документальная. То есть никакой литературной части не было. В 2015-м книга была готова, ее начали печатать. Но приостановили печать, поскольку ряд руководителей, связанных с нашими спецслужбами, посчитали, что в книге скрывается то, что не подлежало оглашению. И мне пришлось сделать немалое количество изъятий. Их насчитывалось чуть ли не двести. Затем я снова отнес книгу в Министерство обороны, и там сказали, что теперь ее нужно передать в Кремль. Там тоже ее долго читали, и появилась новая идея – сделать эту книгу не сугубо документальной, а выбрать жанр документально-художественный. И все образы должны быть списаны из жизни, с реально существующих людей.

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