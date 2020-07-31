Виктор Алкснис: Предполетный осмотр самолета Качиньского выявил бы взрывное устройство

Очередная польская комиссия по повторному расследованию причин катастрофы 10 апреля 2010 года, когда под Смоленском разбился Ту-154 с президентом Польши Лехом Качинським на борту, вновь завела похожую песню о том, что не пилоты президентского лайнера ошиблись ( под давлением высокого начальства) при заходе на посадку в плохих метеоусловиях, как значилось в отчете МАК, а зловредные русские ремонтники подложили тротил в этот самолет еще в 2009 году во время проведения плановых работ по его обслуживанию.

Глава комиссии, экс-министр обороны Антони Мачеревич даже заявил, что подобные разрушения не могли случиться «лишь от столкновения с землей». И сослался на то, что польские и британские лаборатории выявили-таки на фрагментах самолета следы тротила. Где? Когда?

«КП» обратилась за комментарием к полковнику в отставке, авиационному инженеру и эксперту по авиакатастрофам Виктору Алкснису.

- Можно ли в такой самолет, как Ту-154, занести взрывное устройство на основе тротила, чтобы его много месяцев не могли обнаружить?

- Предположим невероятное — при ремонтных работах тротил кто-то занес внутрь борта №1. Но нельзя его взорвать без дистанционного устройства подрыва. И тогда возникает вопрос: неужели главный борт, на котором летает глава государства, никто не проверял или проверял из рук вон плохо — перед вылетом? Технический осмотр такое устройство выявил бы в любом случае. И, разумеется, техосмотр поляки обязаны были провести сразу после того, как с самолетом поработали ремонтники из другой страны. Из любой.

Я знаю, как работают с такими самолетами — каждый закуток проверяют. Причем осматривают как техники, так и спецслужбы. Пропустить наличие посторонних вещей, тем более имеющих признаки взрывчатых веществ — это исключено.

- Поляки утверждают, что самолет не мог так разрушиться "лишь от столкновения с землей», а, значит, был взрыв...

- Я как авиационный инженер участвовал в расследовании около полутора десятка катастроф. Когда представители очередной польской комиссии утверждают, что таких разрушений быть не могло — значит, они просто не видели, что действительно происходит с рухнувшим лайнером, когда он сталкивается с землей. Там фрагменты размером со спичечный коробок остаются.

- Самолет рассыпается на мелкие фрагменты?

- Буквально. Расследование по польскому Ту-154 доказало — были задеты деревья. И фрагменты подробно исследовали — никаких следов взрывчатых веществ. И ведь их первая комиссия тоже подтвердила эти выводы. Потому подобные заявления сейчас — чистой воды политика. И заявление про взрыв — это смесь некомпетентности, глупости и политики. Им надо придать русский след этой катастрофе — они это делают.

- Прежде поляки соглашались, что на телах погибших следов взрывчатых веществ не было, сейчас в этом сомневаются.

- Следов тротила на телах могло не быть, если устройство было, скажем, установлено в районе двигателя. Но ранее я объяснил уже, почему это чушь.