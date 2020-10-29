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«Вихрь», «Бронебойщик», «Монолит»: чем уникальны новейшие российские авиационные ракеты

29 октября 2020, 15:05  •  110 • В России
Экипажи ударных вертолётов Ка-52 впервые испытали модернизированную управляемую ракету «Вихрь-1». Об этом сообщает Минобороны РФ. Боеприпас способен поражать широкий спектр целей на дальности до 10 км. Особенность снаряда заключается в том, что при попадании поражаемого объекта в зону сканирования лётчику достаточно лишь нажать на кнопку пуска. Также в арсенал российской авиации входит новейшая ракета С-8ОФП «Бронебойщик», заметно превосходящая предшественников по боевым возможностям. Её более габаритная версия — боеприпас «Монолит», предназначенный для уничтожения целей в укреплённых объектах. По мнению экспертов, отечественные разработчики добились серьёзных успехов в повышении дальности, мощности и точности новых авиационных ракет.
 
 

В Южном военном округе лётчики ударных вертолётов Ка-52 провели первые пуски модернизированных противотанковых управляемых ракет «Вихрь-1». Для нанесения ударов по целям на полигонах было использовано более 30 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Впервые представленная на форуме «Армия-2020» ракета «Вихрь-1» способна поражать наземные, водные и воздушные цели, защищённые активной бронёй. При попадании объекта в зону сканирования цель автоматический берётся на сопровождение, и лётчику нужно лишь нажать на кнопку пуска», — говорится на странице военного ведомства в Facebook.

По схеме «утка»

Напомним, в конце августа во время презентации усовершенствованного «Вихря-1» на форуме «Армия-2020» генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов заявил, что планируется увеличить дальность использования новой ракеты до 10 км. Других подробностей он не привёл.

«Вихрь-1» был разработан в Тульском конструкторском бюро приборостроения в 1980-е годы. В 1992 году по результатам испытаний боеприпас был принят на вооружение российской армии. В этом же году его впервые публично продемонстрировали на международном авиасалоне в британском Фарнборо.

«Вихрь-1» создавался для вооружения штурмовика Су-25Т и ударного вертолёта Ка-50 «Чёрная акула», который позже переродился в Ка-52 «Аллигатор». Самолётная пусковая установка «Вихрь-1» вмещает восемь ракет, вертолётная — шесть. Пуск осуществляется из транспортно-пускового контейнера.

  • Пусковая установка на вертолёте с ракетами «Вихрь-1»
  • © rostec.ru

Снаряд выполнен по аэродинамической схеме «утка», то есть его горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла. Масса немодернизированного «Вихря-1» составляет 40 кг, вес боевой части — 12 кг, калибр — 125 мм, длина — чуть более 2 м.

Боеприпас способен поражать бронетехнику и летательные аппараты, двигающиеся на скорости до 800 км/ч. В течение девяти секунд ракета может развивать скорость до 2196 км/ч. 

В настоящее время, помимо Ка-52, боеприпасом «Вихрь-1» и его модернизированной версией оснащаются экспортные модели транспортно-боевого вертолёта Ми-24П «Крокодил» (Ми-35П «Феникс»). Об этом свидетельствуют данные «Ростеха».

В 2013 году «Калашников» получил от Минобороны РФ 13-миллиардный контракт на выпуск «Вихрь-1». В процессе налаживания производства концерн столкнулся с рядом трудностей, связанных в том числе с необходимостью замены импортных элементов. Однако все возникшие проблемы в итоге были решены.

«Таких ракет у нас ещё не было»

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Помимо модернизированного «Вихря-1», оперативно-тактическая и армейская авиация РФ имеет возможность применять новейшую неуправляемую 80-мм ракету С-8ОФП «Бронебойщик» с проникающей осколочно-фугасной боевой частью.

Боеприпас был разработан в стенах НПО «Сплав» (Тула), входящего в научно-производственный концерн «Техмаш». Пуск С-8ОФП осуществляется из штатных блоков Б8М-1 и Б8В20-А.

Носителями «Бронебойщика» являются вертолёты Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-52, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, МиГ-29. Ракета предназначена для поражения лёгкой бронетехники, надводных кораблей и целей в инженерных сооружениях.

Как заявил в 2018 году в интервью «Российской газете» гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин, «Бронебойщик» должен дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8.

По его словам, новый боеприпас не отличается по калибру и конфигурации от предшественника, но превосходит его по боевым возможностям в пять-шесть раз.

«Особенность С-8ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив её и не разрушившись. Таких ракет у нас ещё не было», — сказал Лепин.

Как поясняли специалисты НПО «Сплав» на страницах журнала «Национальная оборона», С-8ОФП комплектуется механическим взрывателем с установкой на мгновенное действие для удара по открыто расположенным целям и на замедленное действие, когда требуется уничтожить объекты в закрытых фортификационных сооружениях. Максимальная баллистическая дальность стрельбы новым боеприпасом может достигать 11 км.

  • Российские вертолёты совершают ракетные пуски по целям на полигоне
  • © Министерство обороны РФ

Также С-8ОФП получила мощный компактный двигатель на высокоэнергетическом топливе. Его разработка позволила до трёх раз увеличить массу взрывчатого вещества по сравнению с изделиями предыдущего поколения.

Разработчики утверждают, что по эффективности действия, эксплуатационной надёжности и безопасности С-8ОФП не имеет аналогов в мире. Характеристики ракеты позволяют самолётам и вертолётам выполнять боевые операции в любое время суток и вне зависимости от метеоусловий.

Как отметил в комментарии RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, принцип действия С-8ОФП схож с боеприпасами РСЗО «Град».

«Бронебойщик», как и С-8, предназначен для поражения площадных целей. Ракеты залпом накрывают определённую группу целей. Тот же принцип, что у «Града». Точность здесь определяется пятном разлёта — показателем того, насколько кучно ложатся боеприпасы», — сказал Дрозденко.

Ещё одно детище «Техмаша» — это 130-мм авиационная ракета класса «воздух — земля» «Монолит», которая должна заменить семейство снарядов С-13«Тулумбас», созданных в 1970-е годы.

Как заявил ранее в интервью телеканалу «Звезда» Владимир Лепин, «Монолит» будет выполнен в варианте управляемой и неуправляемой ракеты.

«Это продолжение работ по «Бронебойщику», только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность. Она должна пойти на смену «тринадцатой» ракете (С-13. — RT). Наша главная задача состоит в том, чтобы изделие отвечало новым требованиям, но по стоимости было как его предшественник», — сказал Лепин, комментируя разработку «Монолита».

«Идёт интенсивное развитие»

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В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что оборонная промышленность РФ достигла больших успехов в совершенствовании боеприпасов для оперативно-тактической и армейской авиации. По словам эксперта, новейшие снаряды заметно превосходят предшественников по энергетическим возможностям, мощности и точности.

«Если говорить, например, про «Монолит», то за счёт совершенствования он, скорее всего, станет легче нынешних 130-мм снарядов. С-13, на мой взгляд, слишком тяжёлая ракета для вертолётов, хотя хорошо справляется с главной задачей — поражение целей в укреплённых и забетонированных сооружениях», — пояснил Корнев.

  • Ракетные пуски из вертолётов ВКС России
  • © Министерство обороны РФ

Также, как полагает эксперт, новейшие ракеты, которые устанавливаются на вертолётах и самолётах ВКС РФ, обладают повышенной дальностью. По мнению Корнева, на современном театре военных действий при наличии у противника переносных средств ПВО крайне важно поражать цели, не входя в зону их действия.

«Нельзя забывать, что вертолёт и низколетящий штурмовик являются весьма уязвимыми на поле боя для ПЗРК, поэтому пуски боеприпасов должны производиться за пределами их действия. Показатели дальности ракет могут иметь критическое значение», — рассуждает Корнев.

Дмитрий Дрозденко также считает, что деятельность оборонного сектора РФ сосредоточена на повышении дальности ракетных пусков, улучшении бронепробиваемости снарядов и увеличении показателей точности. По оценке эксперта, по этим параметрам новейшие российские образцы опережают американские ракеты семейства Hellfire. 

«Идёт интенсивное развитие — и видно, что Россия по управляемым и неуправляемым боеприпасам технологически движется вперёд. Без совершенствования этого оружия невозможно дальнейшее развитие армейской авиации, осуществляющей прямую огневую поддержку сухопутных сил», — резюмировал Дрозденко.

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