"Видят в России угрозу. Видят в ней конкурента": главные цитаты "Прямой линии - 2018" Владимира Путина

4 часа и 26 минут продолжалась Прямая линия президента России Владимира Путина 2018. "КП" собрала ключевые цитаты главы государства, сказанные во время общения с народом.

- Если говорить такими категориями «белое», «черное», «серое» - мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем.

- Если бы мы сто процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет.

- Средства, которыми мы должны защищать наших соотечественников в Латвии должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. Поэтому мы будем вести диалог с нашими партнерами. И надеемся, что им будет стыдно за такое нарушение прав людей, которые живут на территории ЕС. Это как раз тот случай, когда в чужом глазу соринку замечают, а в своем бревна не видят.

- Понимание того, что Третья мировая может оказаться концом цивилизации, должно сдерживать нас от крайних опасных действия на мировой арене. То, что после Второй мировой мы живем в условиях относительного мира - это потому, что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения всегда сдерживал от резких движений и заставлял уважать друг друга.

- Хоть наша футбольная сборная и не демонстрирует за последнее время ярких результатов, но число поклонников этого красивого вида спорта у нас огромное. Это миллионы людей. Будем рассчитывать на то, что сборная на предстоящем чемпионате выстрелит, что называется, и покажет свои лучшие качества.

- То, что сейчас происходит с ценами на бензин - это недопустимо. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет. Был снижен акциз по бензину, принято решение отменить планировавшееся ранее дальнейшее повышение акцизов, к осени этого года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации.

- Я надеюсь, что до таких провокаций на Донбассе во время чемпионата мира дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Да и невозможно людей запугать, которые живут на этих территориях, в Донбассе.

«КП» собрала главные цитаты Владимира Путина во время общения со странойФото: GLOBAL LOOK PRESS

На вопрос «Что вы делаете, когда не знаете, как поступить?»

- У автомобилистов есть такое правило: не уверен — не обгоняй. Это правило очень важно и для людей моей профессии. Поэтому, когда я не знаю, что делать, я ищу выход до тех пор, пока не сформулирую устойчивое мнение.

- Ситуация на Донбассе - это трагедия. Я считаю украинцев и русских практически одним народом. Мне даже неловко слушать, что до сих пор есть проблемы с трудоустройством, я давал поручения миграционной службе. Есть проекты законов на этот счет, но они почему-то до мих пор не реализованы. Я убежден мы должны пойти по пути либерализации сферы получения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное значение. Одно из средств решения демографической проблемы - привлечение соотечественников. Тех, кто считает себя кровно связанным с русским миром и владеющих русским языком. Тут точно должны быть приняты кардинальные меры.

- Я не думаю, что скоро такое оружие как у нас появится у кого-то еще. Да, рано поздно это произойдет, но нас это не беспокоит - потому что у нас оно уже есть.

-Любая инсценировка (вопрос об "убийстве" Бабченко. Прим. ред) всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену. Необходимо думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности, чтобы они не чувствовали на себе какое бы то ни было давление, обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, доступ граждан к свободной информации и обмену этой информацией.

-Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемник — в классическом смысле слова — нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации.

- В английском языке, как мы знаем, такого нет, там все "you", там все проще, но во французском, в немецком, в ряде других языков это обращение "вы" и "ты" существует. И со многими моими коллегами у меня сложились такие неформальные личные отношения. И поэтому, скажем, с премьером Японии мы друг к другу обращаемся по именам и на "ты", с канцлером ФРГ, с президентом Франции.

- В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда на Крымский мост автомобильным транспортом не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным.

4 часа и 26 минут продолжалась Прямая линия президента России Владимира ПутинаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Неоднократно высказался по этому поводу, могу только повторить. Это такой, видите ли, способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции. Бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер в адрес России. Почему это делается? Видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом.

- Я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать. Прекрасно знаю ситуацию с Telegram. Что по этому поводу хотел бы сказать? Вы на своем месте и вы сейчас сказали, что вы волнуетесь. И я на своём месте тоже волнуюсь, знаете за что? За безопасность людей. Когда представители, допустим, правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в Петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Но как я должен на это реагировать?

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» НА САЙТЕ KP.RU

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