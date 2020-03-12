Виды на континент: как Соединённые Штаты намерены конкурировать с Россией и Китаем в Африке

В Пентагоне заявили о намерении США укреплять свои позиции в Африке, чтобы противостоять влиянию России и Китая. В американском оборонном ведомстве назвали этот регион стратегически важным для интересов Вашингтона. При этом военные отметили, что их подход к решению задач в Африке основывается на принципе «экономии сил» и достигать результатов им удаётся за счёт незначительных трат. Как отмечают эксперты, в последнее время в США всё чаще стали звучать призывы противодействовать РФ и КНР в Африке. Аналитики объясняют подобные заявления ослаблением позиций США на континенте не только в оборонной, но и в экономической сфере.

Соединённые Штаты намерены укреплять свои позиции в Африке, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая на континенте. Об этом заявил глава Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд.

По его словам, Москва и Пекин сегодня соперничают на африканском континенте с Вашингтоном, активно используя «экономические, дипломатические и военные средства» для распространения своего влияния.

«Я считаю, что в Африке у США есть конкурентное преимущество над Россией и Китаем, и мы должны им воспользоваться», — цитирует военачальника сайт Пентагона.

Он подчеркнул, что Африка важна для Соединённых Штатов, так как там расположены геостратегические районы и морские пути, которые имеют большое значение для международной торговли и операций США по всему миру.

Таунсенд отметил, что залогом безопасности и процветания США в будущем является «сохранение стратегического доступа и влияния в Африке в случае возникновения кризисной ситуации».

При этом в Министерстве обороны подчёркивают, что Центральное и Африканское командования ВС США будут функционировать «в соответствии с принципом экономии сил».

«Результаты, которых добивается Африканское командование при помощи небольшого контингента и ограниченного финансирования, несмотря на то что Африка в три с половиной раза больше территории США, позволяют сэкономить деньги налогоплательщиков и гарантируют уверенное положение США на Африканском континенте», — заявил Таунсенд.

«Противостояние великих держав»

По мнению аналитиков, Вашингтон в последнее время стал всё чаще заявлять о необходимости противодействовать России и Китаю в Африке.

Так, 12 февраля в Пентагоне сообщили, что министр обороны США отдал приказ развернуть на континенте подразделения «1-й бригады содействия безопасности», чтобы повысить «эффективность конкуренции с Китаем и Россией» в этом регионе.

Символика Пентагона

Reuters

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«Бригады содействия безопасности укомплектованы, обучены и оснащены, исходя из задач миссии по подготовке, консультированию и оказанию помощи. Благодаря этому они могут эффективнее и результативнее, чем обычные войска, участвовать в важном «противостоянии великих держав», — отмечается в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Алиссы Фары.

В тот же день командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье сообщил, что для Соединённых Штатов конкуренция с Москвой и Пекином в Африке «имеет огромное значение».

Как отметил Клутье, РФ и КНР «ведут активную деятельность» на территории всей Африки, в том числе в военной сфере.

«В некоторых районах отмечается постоянная и планомерная деятельность России, в других — наращивание активности», — отметил военачальник.

Однако на вопрос журналиста о численности российского контингента на территории Африки генерал-майор отвечать отказался.

При этом, по версии американского военачальника, задачи деятельности России в Африке «главным образом обусловлены корыстными интересами — они нацелены на извлечение ресурсов».

Как отметил в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, американцы стали активнее обвинять РФ и КНР в желании завладеть природными богатствами Африки, в то время как сами стремятся именно к этому.

«Вашингтон называет китайские и российские инвестиции в континент нехорошими и недемократическими. Китай они и вовсе обвиняют в стремлении экономически поработить африканские народы. Однако всё это выглядит нелепо. США пытаются обвинить кого-то в капиталистической эксплуатации, хотя сами являются абсолютными лидерами в такого рода деятельности», — заявил эксперт, добавив, что участие Москвы и Пекина в развитии африканских стран уже доказало своё позитивное влияние на экономику этих государств.

«Зона национальных интересов»

По информации издания The New York Times, в настоящее время в Африке дислоцировано от 6 до 7 тыс. американских военнослужащих. Эксперты называют эти цифры скромными, сравнивая их с предыдущими десятилетиями.

Север Мали

AFP

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При этом аналитики отмечают, что в последние годы американцы стали уступать конкурентам и в плане экономического сотрудничества со странами Африки. В частности, африканист и старший научный сотрудник РИСИ Алексей Андреев полагает, что в этом отношении США уже проигрывают Китаю.

«КНР достаточно серьёзно потеснила США в ряде африканских стран. Если в былые времена весь Африканский континент был зоной национальных интересов Соединённых Штатов, то сейчас Вашингтон больше всего интересуют лидирующая по численности населения в Африке Нигерия, Демократическая республика Конго с большим количеством природных ресурсов и ЮАР, которая является одним из экономических лидеров региона. Также американцы проявляют интерес к Гвинее с её крупными месторождениями железной руды и Эфиопии, которую отличает выгодное геостратегическое расположение», — рассказал RT аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и Батюк. По его словам, «громкие заявления» американских военачальников о необходимости активизироваться на африканском направлении говорят о том, что «США теряют свои позиции» в этом регионе.

«В этих условиях они пытаются, по крайней мере, показать, что намерены укреплять свои позиции на континенте», — констатировал аналитик.

Демонстрация силы

Как отметил командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, Соединённые Штаты в своей политике на африканском направлении фокусируются на следующих задачах: нарастить военный потенциал своих партнёров на континенте и создать «оборонительные институты».

Кроме того, американская сторона хочет помогать африканским странам в решении их проблем. По словам генерал-майора, Вашингтон является организатором сотен мероприятий, направленных на сотрудничество в области безопасности в регионе. В частности, Клутье напомнил об учениях «Африканский лев», которые, по данным военачальника, могут пройти в конце марта — апреле текущего года. В манёврах будут задействованы более 9 тыс. военных, в том числе не менее 4 тыс. американских солдат, отметил генерал-майор.

Однако эксперты полагают, что все эти действия американской стороны призваны лишь продемонстрировать силу, в то время как «всерьёз укрепить свои позиции на континенте у США не получится».

Как отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, у Соединённых Штатов сегодня нет ресурсов, чтобы всерьёз заняться увеличением своего контингента в этом регионе.

При этом он не исключил, что «какая-то часть сил специального назначения, выведенных из Афганистана, может быть переброшена в приоритетные африканские страны».

«Но делаться это будет, в первую очередь, для защиты ресурсов, в частности, некоторых государств тропической Африки, где наблюдаются признаки конкуренции за природные богатства», — отметил аналитик.

По мнению Батюка, «сейчас у американцев нет серьёзной боевой силы в данном регионе».

«Африканское командование ВС США обеспечивает американские интересы на континенте, в первую очередь, посредством военной дипломатии, военно-технического сотрудничества, подготовки военных кадров и проведения совместных учений», — заявил эксперт.

Дмитрий Евстафьев полагает, что, несмотря на заявления американских военных, для нынешней администрации Африка не является приоритетным направлением.



«Африка являлась одним из приоритетов внешней политики в период, когда госсекретарём США была Хиллари Клинтон. Если бы она стала президентом вместо действующего главы Белого дома Дональда Трампа, то тогда африканское направление для американского руководства было бы одним из приоритетных. Вашингтон развёртывал бы достаточно серьёзные силы, средства и инфраструктуру в этом регионе. Однако сейчас таких радикальных мер американская сторона не предпринимает», — сообщил аналитик в беседе с RT.

Солдат спецназа США обучает нигерийских военных во время международных учений Flintlock — 2016, Сенегал

Reuters

© Sylvain Cherkaoui

Эксперт также обратил внимание на то, что африканскую тематику активно поднимает именно руководитель африканского командования американских ВС.

«Таунсенд не заинтересован в том, чтобы Африка совсем ушла с повестки дня властей США, поэтому он в духе политического лоббизма пытается акцентировать внимание на том направлении, которое сам возглавляет», — полагает эксперт.

Вместе с тем Владимир Батюк указал на то, что позиции российской стороны на континенте, наоборот, планомерно укрепляются.

«У России есть довольно обширные планы по расширению многостороннего сотрудничества с африканскими странами, и недавний саммит Россия—Африка подтвердил серьёзность намерений Москвы», — сказал аналитик.

В отличие от США, Россия «никогда не ставит политических условий» для развития экономического сотрудничества, подчеркнул Алексей Андреев.

«Мы не видим вмешательства во внутренние дела с российской стороны, чего нельзя сказать о Соединённых Штатах», — заключил аналитик.