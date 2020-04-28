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Главная / Украина

«Видосики на хлеб не намажешь». Супруга Зеленского разгневала украинцев

28 апреля 2020, 21:10  •  183 • Украина


Первая леди Украины Елена Зеленская вечером 27 апреля опубликовала в своем Facebook новое видеообращение, посвященное онлайн-урокам для школьников во время коронавирусного карантина. В комментариях пользователи раскритиковали супругу главы государства, напомнив ей о проблемах украинского образования

С начала карантина Зеленская периодически публикует видеоролики со своими комментариями, посвященные онлайн-обучению.

На этот раз она сообщила, что вскоре в сети для младшеклассников будут преподавать уроки украинского языка, науки, искусства и математики. Кроме того, все уроки будут дублироваться сурдопереводом.
Однако пользователи не оценили старания первой леди, заявив, что «видосики на хлеб не намажешь», намекнув на тяжелое финансовое положение многих жителей Украины.

Некоторые вспомнили многочисленные скандалы с аналогичными уроками для учеников старших классов, когда учителя допускали грубые ошибки.

«С такими же ошибками, как для старшей школы? Это дело Минобразования, а не ваше», — написал один из комментаторов.

«Вы вообще сейчас должны быть волонтером в больнице, а не видосы снимать», — заявил другой пользователь.

Помимо этого Зеленской припомнили тяжелую ситуацию в сельских школах, учебный процесс в которых проходит в совершенно неподходящих условиях.

«Лена, ты канешна маладец!! А что делать детям из забитых сел??? Где не то что интернета нет — там туалет до сих пор на улице!» — вопрошает один из подписчиков.



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