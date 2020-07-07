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«Видны на экранах радаров, как мухи на потолке»: С-400 испытали на американских самолетах в Турции

07 июля 2020, 23:25  •  74 • В России

Как только не страшил Вашингтон Анкару, грозя ей за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 и санкциями, и изгнанием из НАТО, и отказом от поставок сотни своих истребителей F-35, а турки не сдались. Не отказались даже тогда, когда американцы предложили им выкупить дивизион С-400 за цену в 4 раза дороже ($10 млн) или приобрести почти за бесценок штатовские комплексы Patriot.

Ничего не помогло. Причем, еще осенью прошлого года турецкие спецы ПВО начали испытания С-400 против американских истребителей F-16 и F-4, которые пролетали над Анкарой на различных высотах, а системы нашего комплекса контролировали небо над турецкой столицей. А на днях стало известно, что турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4, которые дислоцируются на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. Турки проверяют российский товар очень основательно - тесты начались 4 июля, а закончатся аж 26 ноября.

Америкаснкие противники покупки С-400 язвительно предупреждали турков о «пустой трате денег» - мол, из-за техологии незаметности истребителей США российские комплексы ничего не увидят. Один из специалистов «Рособоронэкспорта», занимавшийся продажей С-400 Анкаре, «по секрету» признался мне, что задавал такой же вопрос турецкому офицеру, участвовавшему в тестах. Тот ответил: «Американские самолеты видны на экранах радаров, как мухи на потолке». Теперь становится понятно, почему Турция заказала у России еще один дивизион С-400…

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