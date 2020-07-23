Видишь русского? Кричи слово на букву "х": Американский журналист о жизни в США

Российский и американский журналист Тим Кёрби прокомментировал в беседе с корреспондентом Царьграда высказывание первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, который заявил, что прогресс в отношениях России и Соединённых Штатов сейчас невозможен.

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что виновата в такой ситуации именно Москва, которая якобы вынуждает Вашингтон вводить против неё санкции.

По мнению Кёрби, всё довольно элементарно. Американским властям нужно, чтобы РФ признавала первенство за США на международной арене, их главную роль, но Москва не согласна с такой гегемонией.

Они просто хотят, чтобы Россия делала всё, что им нужно. Но Россия отказывается, и проблема для Вашингтона именно в этом. Всё очень просто. Это как бы подход мафии - делайте, как мы хотим, или вам будет плохо. Вот и всё, - пояснил журналист.

Решительная позиция Москвы против навязывания чужих позиций воспринимается в Соединённых Штатах как проявление некого дикарства. И американские власти всячески поддерживают этот стереотип о русских, заметил собеседник Царьграда.