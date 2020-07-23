Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Главная / Политика

Видишь русского? Кричи слово на букву "х": Американский журналист о жизни в США

23 июля 2020, 17:05  •  17 • Политика
Американский журналист рассказал о жизни в США - когда видишь русского, кричи слово на букву "х". "Как будто иначе общаться с русскими нельзя", - заметил он. Он добавил, что если в РФ граждане воспринимают всех людей мира на равных, то на Западе совсем другая ситуация.
Российский и американский журналист Тим Кёрби прокомментировал в беседе с корреспондентом Царьграда высказывание первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, который заявил, что прогресс в отношениях России и Соединённых Штатов сейчас невозможен.
При этом представитель Госдепа подчеркнул, что виновата в такой ситуации именно Москва, которая якобы вынуждает Вашингтон вводить против неё санкции.
По мнению Кёрби, всё довольно элементарно. Американским властям нужно, чтобы РФ признавала первенство за США на международной арене, их главную роль, но Москва не согласна с такой гегемонией.
Они просто хотят, чтобы Россия делала всё, что им нужно. Но Россия отказывается, и проблема для Вашингтона именно в этом. Всё очень просто. Это как бы подход мафии - делайте, как мы хотим, или вам будет плохо. Вот и всё, - пояснил журналист.
Решительная позиция Москвы против навязывания чужих позиций воспринимается в Соединённых Штатах как проявление некого дикарства. И американские власти всячески поддерживают этот стереотип о русских, заметил собеседник Царьграда.
Русские вполне правомерно считают себя на равных с западными людьми и всеми остальными. А Запад нет. Перед ним абсолютно другая картинка. Там многие будут смотреть на вас, как на немытых животных, с которыми невозможно иметь дело. Они считают, что если работаешь с русским, надо чаще употреблять слово, которое начинается на букву "х". Как будто иначе общаться с русскими нельзя, - заметил Кёрби.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 10:05
На Украине назвали главного преемника Зеленского
23 июля 2020, 12:05
Козак чётко прервал увиливания Киева и добился согласования перемирия в Донбассе. ВСУ ответили огнём
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - призна...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
20 июля 2020, 01:00
От Украины требуют отказаться от советской энергоинфраструктуры
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
18 июля 2020, 20:00
Вода для Крыма
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.