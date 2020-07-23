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Видишь русского? Кричи слово на букву "х": Американский журналист о жизни в США
23 июля 2020, 17:05 • 17 • Политика
Американский журналист рассказал о жизни в США - когда видишь русского, кричи слово на букву "х". "Как будто иначе общаться с русскими нельзя", - заметил он. Он добавил, что если в РФ граждане воспринимают всех людей мира на равных, то на Западе совсем другая ситуация.
Российский и американский журналист Тим Кёрби прокомментировал в беседе с корреспондентом Царьграда высказывание первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, который заявил, что прогресс в отношениях России и Соединённых Штатов сейчас невозможен.
При этом представитель Госдепа подчеркнул, что виновата в такой ситуации именно Москва, которая якобы вынуждает Вашингтон вводить против неё санкции.
По мнению Кёрби, всё довольно элементарно. Американским властям нужно, чтобы РФ признавала первенство за США на международной арене, их главную роль, но Москва не согласна с такой гегемонией.
Решительная позиция Москвы против навязывания чужих позиций воспринимается в Соединённых Штатах как проявление некого дикарства. И американские власти всячески поддерживают этот стереотип о русских, заметил собеседник Царьграда.
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