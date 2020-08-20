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Видишь "скромного дядю" - жди беды: За белорусов взялся "серый кардинал" мировых конфликтов?

20 августа 2020, 15:40  •  79 • Политика
Французский политический журналист Бернар-Анри Леви, которого называют предвестником крупных социальных потрясений, был сфотографирован с Тихановской. В соцсетях говорят: "Видишь "скромного дядю" - жди беды". За белорусов взялся "серый кардинал" мировых конфликтов?
В соцсетях появились фотографии Леви, стоящего рядом с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Некоторые пользователи увидели в этом мрачное предзнаменование.
Telegram-канал Swiss Vatnik напомнил, что французский журналист в своё время призывал НАТО бомбить Югославию, пытался помочь чеченским боевикам Аслана Масхадова и "ловил рыбку в мутной воде Украины".
Если где-то появляется этот "скромный дядя", это означает, что нужно ждать беды! Теперь, как мы видим на этом милом фото, пришла очередь замутить движуху в Белоруссии, - пишет канал.
Скриншот: Telegram/Swiss Vatnik
Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Они вспыхнули после того, как ЦИК огласил результаты президентских выборов. Недовольные победой действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко граждане вышли на улицу, требуя не признавать результаты голосования. Сам Лукашенко утверждает, что белорусский майдан раскачивают некие внешние силы.

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