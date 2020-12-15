Видимая рынком рука: как госрегулирование скажется на ценах

Введение новых ограничений цен на продукты будут рассматривать не раньше февраля, сообщили «Известиям» источники в профильных ведомствах по итогам совещания главы кабмина с вице-премьерами . На встрече Михаил Мишустин поддержал снижение с 30% до 10% планки колебания роста цен на социально значимые продукты, при которой власти имеют право принять меры по их сдерживанию. Также правительство ввело ограничение на стоимость сахара и подсолнечного масла, квоты на экспорт и таможенные пошлины на зерновые . Ужесточение госрегулирования одних товаров может привести к подорожанию других, опасаются опрошенные «Известиями» эксперты.

Ценовая политика

К 14 декабря профильные ведомства должны были подготовить меры для стабилизации стоимости продуктов. Накануне близкие к кабмину источники «Известий» сообщили, что министерства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло на I квартал 2021 года . Именно эти товары в последнее время резко подорожали.

На оперативном совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что до 20 декабря производители этих продуктов и торговые сети заключат на три месяца соглашения, которые предусматривают снижение стоимости при закупке и продаже в розницу . Также с 9 января 2021 года на семена подсолнечника вводится вывозная таможенная пошлина в размере 30%, но не менее €165 за тонну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Без госрегулирования не останутся и хлеб с мукой . Правительство планирует ввести квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т и установить вывозные таможенные пошлины в €25 внутри квоты, 50% (но не менее €100) — сверх. Меры будут действовать с 15 февраля по 30 июня.

Таким образом, цены на сахар, по словам руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева, снизятся до 36 рублей за килограмм для покупки у производителей, в рознице — до 46 рублей, а масла — до 95 и 110 рублей за литр соответственно. Стоимость продовольственной пшеницы будет не более 13 тыс. рублей за тонну к концу февраля 2021 года .

При этом система госрегулирования в целом претерпит изменения. Михаил Мишустин поддержал идею Максима Решетникова о снижении с 30% до 10% планки динамики роста цен на социально значимые продукты, при которой власти имеют право принять меры по их сдерживанию . Инициативу надо было разработать раньше, чтобы избежать подорожания, с которым правительство вынуждено бороться сейчас, отметил премьер.

— Очень важно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях — от производства до торговых сетей . И главное — принимать меры нужно своевременно, а не тогда, когда продукты уже подорожали. В этом смысле мы должны сделать всё для создания такой системы и реагирования, — заявил председатель правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания с членами кабинета министров Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Михаил Мишустин поставил кабмину задачу принять все нормативно-правовые акты по стабилизации цен максимально оперативно. Мониторить соблюдение новых правил на основе данных контрольно-кассовой техники будет ФНС.

Вместе с принятием новых правил Михаил Мишустин призвал не распугать всех бизнесменов. Поэтому производителям будет доступен льготный кредит от 1 до 5% на закупку сахарной свеклы. На это государство потратит 2 млрд рублей. На поддержку мукомолов и хлебопеков кабмин выделит 4,2 и 3 млрд рублей соответственно в качестве субсиди й. Также правительство направит более 6,5 млрд рублей на возмещение части затрат на создание новых или модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса. Деньги получат 34 региона.

Разный эффект

Повышение стоимости подсолнечного масла на 26% за 12 месяцев обусловлено несколькими причинами. Такая динамика объясняется возросшей привлекательностью экспорта на фоне роста мировых цен на зерновые, ослабления рубля и обнуления импортных пошлин некоторыми странами, в частности Турцией, пояснил «Известиям» эксперт института «Центр развития» Игорь Сафонов.

Что касается подорожания сахарного песка, то тут свою роль сыграло сокращение посевов в 2020-м после рекордного прошлогоднего урожая. Из-за пандемии спрос на продукты длительного хранения увеличился. Количество сахара, уменьшенное на треть в сравнении с 2019 годом, привело к росту цен на 71%, пояснил эксперт.

Несмотря на еженедельный мониторинг ситуации на рынке, в декабре и январе правительство не собирается еще раз фиксировать стоимость продуктов, сообщили «Известиям» источники в профильных ведомствах.

— В ближайшее время новые ограничения цен не планируются. Возможно, только уже в феврале, когда будет глобальная оценка ситуации, — добавил один из собеседников.

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Уже принятые кабмином меры поддержал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Как пояснил «Известиям» эксперт, жесткое госрегулирование цен позволит косвенно влиять на производителей сырья . По данным организации, в этом году сельхозпроизводители подняли стоимость подсолнечника на 100%, а изготовители подсолнечного масла — на 25%. Таким образом, части компаний пришлось работать с отрицательной прибыльностью.

В Российском зерновом союзе, в свою очередь, признались, что пока не совсем ясно, как Минэкономразвития обосновывает ограничение для роста цен на социально значимые товары в 10% . Тем более министерство не пояснило, в течение какого времени стоимость товаров на полке должна вырасти, чтобы власти использовали такой механизм регулирования цены. Предложение звучит достаточно радикально, но понять, насколько оно будет эффективным, сейчас сложно, сказал «Известиям» вице-президент объединения Александр Корбут.

— В таких ситуациях все-таки следует учитывать сезонный фактор. Например, в предновогодний сезон стоимость товаров в рознице всегда повышается, причем рост бывает больше 10%. Мы будем в таких случаях ограничивать цены? — уточнил он. — Более того, в ноябре мы видели увеличение цен на продукцию за год, а не за месяц. Поэтому вообще сложно сказать, что конкретно может изменить предложение Минэкономразвития на практике.

Между тем эксперт позитивно оценил предложение Минсельхоза относительно квоты для экспорта . Он напомнил, что предложенная норма в 17,5 млн т абсолютно реалистична, в прошлом году компании вывезли за рубеж меньший объем. Это ограничение, по его словам, позволит сохранить баланс ресурсов внутри страны и сделать ситуацию более прогнозируемой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Союзе производителей сахара на запрос «Известий» не смогли предоставить оперативный ответ. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) от комментариев отказались.

Жесткая стабилизация цен со стороны государства может привести к обратному эффекту, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев .

— Бизнес будет стремиться компенсировать свои выпадающие доходы. То есть власть зафиксирует цены при их повышении на 10% на одни продукты, но тут же подорожают другие, хотя и не столь значительно. В итоге потребитель всё равно заплатит, — прогнозирует эксперт.