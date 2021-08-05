«Видим стабилизацию, медленное снижение»: в ВОЗ оценили ситуацию с распространением COVID-19 в России

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 120, выздоровели 20 370 человек, скончались 794 пациента. Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, ВОЗ фиксирует «медленное снижение» числа случаев заболевания COVID-19 в стране. Вместе с тем с начала пандемии в мире общее количество заболевших коронавирусом превысило 200 млн. ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные (дополнительные) прививки от COVID-19. В США не поддержали эту инициативу, заявив, что способны обеспечивать вакцинами как другие страны, так и собственное население.

В России за прошедшие сутки было выявлено 23 120 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (3227), Санкт-Петербурге (1911) и Московской области (1287). За это время выздоровели 20 370 человек, скончались 794 пациента.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 379 904, с начала пандемии в России выздоровели 5 700 212 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 162 509 человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что ВОЗ фиксирует медленное снижение числа случаев заболевания коронавирусом в РФ.

«Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение. Сейчас репродуктивный номер, который показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении, сейчас в России ниже единицы, и это хорошо. Так что в общем мы видим медленное снижение в России, но, конечно, (ситуация. — RT) в регионах разная», — заявила Вуйнович.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в России хотя бы одним компонентом вакцин от COVID-19 привились 37 млн человек, передаёт агентство «Интерфакс».

«На сегодняшний день у нас по стране привито 37 млн человек... За неделю (это число. — RT) увеличилось на 3 млн», — заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев в ходе онлайн-консилиума «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал в интервью газете «Комсомольская правда» о более 35 млн россиянах, которые привились первым компонентом вакцин.

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии зафиксировано свыше 200 млн случаев заболевания, больше всего в США (35,3 млн), Индии (31,8 млн) и Бразилии (20 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,2 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (614,8 тыс.), Бразилии (559,6 тыс.) и Индии (426,3 тыс.).

Призыв ВОЗ к мораторию на бустерные прививки

4 августа гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировое сообщество ввести временный мораторий на бустерные (дополнительные) прививки уже привившимся из-за нехватки вакцин от коронавируса.

Он отметил, что подобное решение позволило бы направить больше препаратов в страны с низкими доходами и обеспечить достижение поставленной ВОЗ задачи — вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.

По его словам, в мире на данный момент сделано более 4 млрд прививок, свыше 80% которых пришлись на страны с уровнем доходов выше среднего, хотя в них проживает менее половины мирового населения.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы страны, которые уже использовали большую часть глобальных поставок вакцины, использовали бы её ещё больше, в то время как большинство наиболее уязвимых людей в мире остаются незащищёнными», — подчеркнул он.

Затем помощник главы ВОЗ Брюс Эйлвард пояснил, что организация призывает ввести мораторий минимум до конца сентября, но возможно продление этой меры. Он заметил, что приоритет должен отдаваться увеличению охвата стандартной вакцинации в отношении наиболее уязвимых категорий граждан (медработники, пожилые, лица с хроническими заболеваниями). В этой связи представитель ВОЗ призвал страны мира «занять выжидательную позицию и не прививать людей бустерной дозой, пока не будут охвачены вакцинацией наиболее уязвимые слои населения».

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В Соединённых Штатах Америки позицию ВОЗ охарактеризовали как «неправильный выбор», поскольку США при необходимости могут одновременно направлять вакцины в другие страны и обеспечивать бустерными дозами собственное население.

«В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы обеспечить доступ каждого американца к вакцине. Если управление (по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. — RT) решит рекомендовать (применение. — RT) бустерных доз для части населения, у нас будет достаточно запасов, чтобы обеспечить и это. Мы считаем, что мы можем делать и то, и другое, нам не надо делать выбор (в этом вопросе. — RT)», — сказала глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

В Организации Объединённых Наций уклончиво ответили на вопрос о бустерных дозах и призыве ВОЗ.

«Я не буду комментировать этот вопрос в данный момент. ВОЗ играет ведущую роль в медицинских вопросах, и мы, конечно, полностью поддерживаем их работу», — подчеркнул представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Роспотребнадзор про «дельта» штамм SARS-CoV-2

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях штамма «дельта» от изначального «уханьского» варианта COVID-19. В ведомстве отметили, что впервые выявленный в Индии штамм отличается «рядом мутаций в гене S-белка», что, предположительно, позволяет ему «ускользать» от действия антител у тех, кто ранее переболел коронавирусом. Наряду с этим «дельта» штамм в 2-2,5 раза более заразный. В России в настоящее время около 68% выявляемых случаев приходится именно на эту мутацию.

«Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжёлым — у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, реже регистрируется бессимптомные и лёгкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Наиболее уязвимая категория для штамма «дельта» — лица в возрасте от 14 до 29 лет. При этом в ведомстве указали, что по внешним признакам невозможно определить, каким именно штаммом SARS-CoV-2 заболел тот или иной человек.

В ведомстве добавили, что для предотвращения появления в будущем подобных штаммов необходимо выполнение ряда условий, в числе которых достижение как минимум 60%-ного уровня коллективного иммунитета и соблюдение санитарных мер, таких как социальная дистанция и масочный режим.

Кроме того, гражданам рекомендовано ревакцинироваться раз в полгода «для достаточной защиты от новых штаммов».

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться... Но существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против данного штамма, а также, в случае заболевания, против тяжелых форм», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Испытания по комбинации «Спутник Лайт» с другими вакцинами

4 августа Российский фонд прямых инвестиций объявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в ходе исследований в Аргентине продемонстрировала высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.

«В ходе исследования вакцина «Спутник Лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьёзные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, применённые в ходе исследования», — сообщили в фонде.

В ведомстве уточнили, что в провинции Буэнос-Айрес были проанализированы данные, полученные после вакцинации 121 добровольца следующими комбинациями: «Спутник Лайт»/AstraZeneca, «Спутник Лайт»/Moderna, «Спутник Лайт»/Sinopharm, а также «Спутник Лайт»/«Спутник Лайт».

Данные, уточнили в фонде, сравнивались с контрольной группой, которая была вакцинирована первым и вторым компонентом «Спутник V».