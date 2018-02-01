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«Видим потенциал»: в Сбербанке рассказали о внедрении блокчейн-технологии

01 февраля 2018, 20:24  •  86 • В России
Интерес всего мира к блокчейну начали разделять российские госучреждения. Одним из первопроходцев в этой области стал крупнейший банк России — Сбербанк. В интервью RT старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев рассказал, какие задачи выполняются при помощи новой технологии и с какими проблемами при её внедрении сталкивается организация.
 
Игорь Буланцев © Максим Блинов / РИА Новости
 

— Действительно ли Сбербанк планирует использовать блокчейн? И каким образом?

— Да, Сбербанк уже использует технологию блокчейн и намерен дальше расширять её применение. На сегодняшний день Сбербанк создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе решения с «Северсталью», «М.Видео», ФАС, которые уже используются на практике, а в конце ноября мы осуществили первую в России платёжную транзакцию с применением этой технологии.

Кроме того, мы создали отдельную лабораторию блокчейн со следующими целями: развитие самой технологии, применение технологии для текущих и будущих задач банка и его партнёров и ускорение технологического развития как финансовой индустрии, так и цифровой экономики России.

— Если речь идёт о переводе на блокчейн документооборота, то почему вы считаете, что блокчейн будет наиболее удачным решением?

— Учитывая, что технология всё ещё находится на раннем этапе развития, мы не говорим, что решения на блокчейн сегодня лучшие, но мы видим потенциал, включающий не только использование технологии, но и изменение привычных подходов к организации документооборота. И именно сочетание технологии и новых процессов повысит эффективность взаимодействий сторон, что и будет лучшим решением.

— С какими трудностями связано внедрение блокчейн-модели? И много ли средств на это может уйти?

— В первую очередь это незрелость технологии. Существует множество вариаций технологии, много реализаций, нет стандартов, много вопросов по надёжности и безопасности. С одной стороны, мы хотим давать уверенность нашим клиентам, а с другой — действовать быстро, предлагать новые возможности и оставаться технологическим лидером. Это сложно.

По части расходов — внедрение технологии блокчейн сегодня дорого обходится, но речь не только о деньгах. Требуются редкие и высококвалифицированные специалисты, совмещающие знание банка и блокчейн-технологий. Нужны желание и возможности пробовать множество разных вариантов без предварительного понимания результата. Нужны сильные партнёры, и нередко нужно корректировать законодательство. Такие возможности доступны очень небольшому числу компаний, и в первую очередь Сбербанку.

— Какое программное обеспечение намерен использовать Сбербанк?

— Сегодня мы не ограничиваем свой выбор конкретным программным обеспечением, работаем с целым рядом решений и изучаем новые. Полностью подходящего нам решения пока нет.

— Будут ли копироваться технологии с открытым исходным кодом, которые используются сегодня во многих крупных блокчейн-системах?

— Мы не будем копировать чьи-то технологии, это неправильно. Но мы активно используем различные решения, доступные в режиме открытого исходного кода. Также мы участвуем в ряде ассоциаций (Hyperledger, EEA, АФТ), которые разрабатывают блокчейн-платформы, в том числе и с открытым исходным кодом.

— Ряд крупных зарубежных банков уже используют блокчейн. В частности, криптовалютную платформу для платёжных систем Ripple. Она ориентирована на операции с обменом валют без возвратных платежей. Есть ли у вас идеи пойти дальше и использовать блокчейн не только для документооборота?

— Есть, и не только идеи. Например, в прошлом году мы публиковали результаты ряда других проектов, в том числе первый в России межбанковский перевод на основе блокчейн-решения.

В целом на конец прошлого года в различных направлениях, не только по документообороту, нами было реализовано более 20 прототипов и пилотов, а в этом году мы планируем запустить несколько промышленных решений и ряд услуг на основе технологии блокчейн.

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