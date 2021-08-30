Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Главная / В России

«Видим падение уровня заболеваемости»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

30 августа 2021, 19:45  •  30 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе — одна из лучших среди российских регионов. В столице еженедельно наблюдается падение уровня заболеваемости и госпитализаций, подчеркнул градоначальник. Заместитель мэра Анастасия Ракова в преддверии 1 сентября отметила, что в Москве почти 80% сотрудников образовательных организаций завершили вакцинацию от коронавируса.
 
АГН «Москва» © Софья Сандурская
 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице — одна из лучших среди российских регионов.

«Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов», — сообщил он.

По словам мэра, количество тяжелобольных пациентов с COVID-19, которые сейчас находятся в больницах столицы, неcоизмеримо с тем, что было в пиковые периоды.

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что проблема распространения коронавирусной инфекции не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья москвичей. Он призвал людей быть аккуратными и напомнил, что впереди осенне-зимний период: «Будем смотреть, как ситуация будет развиваться, и принимать необходимые меры».

Градоначальник отметил, что никто не может предсказать следующих пиков заболеваемости, и призвал быть готовыми к любым сценариям. При этом он заявил, что система здравоохранения Москвы готова к любым вызовам.

«В предыдущие сильные волны система здравоохранения всегда оказывала помощь всем москвичам — и амбулаторную, и стационарную. Скорая помощь продолжала работать», — отметил Собянин.

Между тем заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что в Москве почти 80% сотрудников образовательных организаций завершили вакцинацию от коронавируса.

«Перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию. Система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. На сегодняшний день двумя компонентами привиты 77% сотрудников образовательных организаций», — приводит её слова ТАСС.

Ракова отметила, что за последнюю неделю в городе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости: «Общее количество заболевших снизилось на 20%, госпитализированных — на 15%».

Она также рассказала, что перед 1 сентября детям не нужно проходить ПЦР-тестирование.

  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в детские сады, ни школы, ни в техникумы не нужны. Еще раз повторю: дети, которые имеют признаки ОРВИ и с температурой, допускаться в школы не будут», — сказала Ракова.

По её словам, посещать школы также не смогут дети, которые находились в контакте с заболевшими COVID-19. Данные о контактных лицах автоматически поступают в учебные учреждения.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, в свою очередь, рассказал, что летальность у отказавшихся от вакцины пациентов, инфицированных COVID-19, в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинировался.

«Год назад у нас появился «Спутник V», в декабре он уже был доступен в массах. Если посмотреть на тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у невакцинированных пациентов в четыре раза выше», — пояснил он.

Тем временем директор научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в беседе с RT рассказал о работе над вакциной от штамма «дельта» коронавируса. После возникновения данного штамма появилась необходимость выяснить, «что он собой представляет», рассказал учёный. В этой ситуации центр имени Чумакова «пошёл прежним путём», выделив штамм «дельта», который теперь является основой для создания вакцины.

«Дальше необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — «альфа», то есть научиться его культивировать, выращивать, «пропассировать» не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности жизни этого штамма, после чего он может быть основой», — рассказал директор центра.

При этом Ишмухаметов допустил, что основой может быть и комбинация двух штаммов в одном препарате.

В России за прошедшие сутки было выявлено 18 325 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1424), Московской области (858) и Санкт-Петербурге (549). За это время выздоровели 14 180 человек, скончались 792. 

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 901 152. Всего в России выздоровели 6 162 430 пациентов, 182 429 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. 

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 178,5 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 417 человек. На ИВЛ находятся 312 пациентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





30
Источник
Похожие новости
29 августа 2021, 09:50
«Погрязла в пороках партийной номенклатуры»: почему Союз коммунистической молодёжи выступил против КПРФ
30 августа 2021, 09:40
«Разочаровался в Советском Союзе»: RT узнал судьбу перебежчика, из-за которого СССР мог испортить отношения с Ираном
28 августа 2021, 22:50
«Легко переносится и безопасна в применении»: в «Векторе» рассказали о преимуществах новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
28 августа 2021, 11:50
«Нет причин запрещать общение»: ростовский суд разрешил бабушке встречаться с внуками после трёх лет разлуки
28 августа 2021, 08:10
«Витрина достижений и перспективных идей»: чем запомнилась деловая часть форума «Армия-2021»
27 августа 2021, 11:05
«Эффективное и мощное оружие»: как проходит модернизация огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
29 августа 2021, 17:15
На Украине заявили о будущей "жертве" Зеленского
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.