«Видим определённые преимущества»: в ФМБА рассказали об исследованиях эффективности «Мефлохина» против коронавируса

При приёме препарата «Мефлохин» у 70% больных коронавирусной инфекцией средней тяжести наблюдается улучшение состояния. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, говоря о доклинических испытаниях лекарства. Впрочем, она отметила, что это предварительные результаты, а сам препарат имеет побочные эффекты. Кроме того, Скворцова сообщила, что нынешний этап распространения COVID-19 в России можно считать плато, однако неясно, сколько продлится этот период.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о доклинических исследованиях препарата «Мефлохин». По её словам, лекарство полностью подавляет цитопатическое действие (появление дегенеративных изменений клеточных культур) коронавируса через 48 часов после инфицирования.

«Мы сейчас на базе четырёх наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование «Мефлохина» в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определённые преимущества у больных средней тяжести. Не менее чем у 70% идёт устойчивое последовательное улучшение состояния», — заявила Скворцова.

Руководитель ФМБА отметила, что в случае применения препарата до инфицирования действие коронавирусной инфекции снижается на 50—75%. Вместе с тем она указала, что это только предварительные данные и препарат имеет побочные эффекты.

Вместе с тем российские учёные отобрали несколько удачных образцов белков для создания вакцин, уточнила Скворцова, отметив, что коронавирус имеет непростую структуру.

Кроме того, глава ФМБА сообщила, что среди заболевших коронавирусной инфекцией больше всего пациентов со II группой крови.

По её словам, данное явление может быть связано с тем, что II группа является наиболее распространённой в популяции.

«Превалирующая группа крови у заражённых — это II, в большом отрыве от других групп крови», — заявила она в ходе пресс-конференции.

При этом лица, страдающие сахарным диабетом и нарушениями обменных процессов хуже переносят коронавирус. Это может объясняться тем, что COVID-19 смешивается с другими вирусами и бактериальной флорой, пояснила Скворцова.

«В том случае, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, если есть обменные нарушения, прежде всего, ожирение, и различные эндокринопатии, и сахарный диабет, и так далее — эти люди переносят данный вирус очень тяжело», — уточнила она.

АГН «Москва»

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Также Скворцова отметила, что в среднем инкубационный период коронавируса составляет около пяти дней, однако в ряде случаев может достигать 14 и более дней.

«Это не один—два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но тем не менее, как правило, это до недели. Тем не менее, действительно, у достаточно большого числа инфицированных инкубационный период длится до 14 и даже до 20 дней. Это определяется состоянием иммунной системы человека», — пояснила глава ФМБА.

Глава ФМБА указала, что текущий этап распространения COVID-19 в России можно считать плато, однако добавила, что неизвестно, сколько продлится этот период. Она напомнила, что дальнейшее изменение эпидемиологической ситуации будет зависеть от россиян, так как прирост числа заболевших наблюдался через несколько дней после Пасхи, после 1—2 и 9 мая. Помимо этого, она отметила, что около половины заболевших коронавирусом в России переносят болезнь без симптомов.

«Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. Но есть позитивные моменты, на которые следует обратить внимание. Мы видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных, тяжесть не вырастает», — указала Скворцова.

Напомним, по данным сайта стопкоронавирус.рф, число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 262 843, скончались 2418, выздоровели 58 226 человек.

Кроме того, ФМБА создало координирующий центр по заготовке плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом. При этом Скворцова предупредила, что при полиорганной недостаточности и системном воспалении переливание плазмы для лечения COVID-19 может приводить к обострению заболевания.

«Если речь идёт о самых тяжёлых, критических пациентах, которые находятся в реанимации уже на ИВЛ, у них более 75% лёгких фактически включено и морфологически изменено, уже плазма не даёт позитивных эффектов», — уточнила она.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что масштабное тестирование на коронавирус в России хорошо организовано.

«В России очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности... Но понятно, что резкое увеличение числа новых случаев является стрессом для всей системы здравоохранения», — приводит его слова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 15 мая в столице начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Для его проведения правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Результаты скрининга будут публиковаться на портале mos.ru, на их основании будут приниматься, в частности, решения о смягчении ограничительных мер.