«Видим, к чему приводят несбалансированные решения»: Путин назвал «истерикой» ситуацию на энергорынке Европы

Владимир Путин в ходе совещания с кабмином высказался о ситуации на энергетическом рынке Европы. По его словам, речь идёт об «истерике и неразберихе», вызванных стремлением спекулировать на проблемах климатических изменений. Вместе с тем глава государства высказал мнение, что Россия обладает крупными конкурентными преимуществами в области зелёной энергетики.

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства высказался об «истерике и неразберихе» на топливных рынках Европы. По словам российского лидера, это связано, в частности, со спекуляциями на климатических проблемах.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок.

«Мы видим, к чему приводят определённые несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», — добавил он.

Путин — о ситуации на энергетическом рынке Европы

Рассуждая об энергетической сфере, Путин также назвал одним из приоритетов для России развитие зелёной энергетики. По словам президента, российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире.

Он отметил, что доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций в России превышает 37%.

«И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов — сейчас в мире это активно обсуждается», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что России «здесь есть над чем работать, есть даже определённые конкурентные преимущества».

Цены на газ в Европе

Согласно последним данным, биржевые цены на газ в Европе превышали $1400 за 1 тыс. кубометров. В ходе торгов цена преодолевала исторический максимум с отметкой в $1455 за 1 тыс. кубометров. Рост цен на газ уже стал причиной остановки ряда европейских предприятий.

Причиной ценового скачка эксперты называют острый дефицит топлива в европейских хранилищах. По данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность хранилищ стран ЕС и Великобритании суммарно составляет немногим более 75%, тогда как год назад соответствующий показатель составлял около 95%.

Кроме того, эксперты отмечают, что на фоне роста цен на энергоносители Европе приходится отказываться от прежних планов перехода на зелёную энергию и активнее использовать нефть с углём. Растущий спрос на эти ресурсы приводит к их подорожанию.

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Ситуация с коронавирусом

В ходе совещания также обсуждалось текущее положение с заболеваемостью коронавирусом в России. Президент рассказал о личном опыте контакта с заболевшими и выразил надежду, что в будущем не заболеет COVID-19.

«Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, и, слава богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится», — сказал президент.

Напомним, что в конце сентября глава государства вышел из двухнедельной самоизоляции. Причиной соблюдения этого режима стал факт заражения COVID-19 в окружении президента.

В ходе совещания Путин обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с вопросом о том, сыграла ли в этой ситуации роль вакцина «Спутник V», которой ранее привился глава государства.

«Я абсолютно уверена, что та вакцина, которой вы прививались, — а это «Спутник V», безусловно, сыграла свою роль. Я думаю, это главное и значимое, что защищает вас от инфекций, с учётом того, что иммунный ответ был очень высокий», — ответила главный санитарный врач РФ.

Президент сообщил о второй прививке от коронавируса в апреле 2021 года. В июне в ходе ежегодной прямой линии Путин уточнил, что выбрал препарат «Спутник V».

Он отметил, что ранее его просили не называть выбранную им вакцину, чтобы избежать конкуренции между препаратами. Однако, сказал Путин, вопросов о выбранной им прививке было «действительно очень много».

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В ходе сегодняшнего совещания президент добавил, что сейчас очень важно, чтобы вовремя проходила ревакцинация населения.

«Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моём окружении. Своевременно не сделали очередную прививку — и вот результат. Правда, ещё раз хочу вам сказать: все, кто заболел, заболели очень легко», — пояснил он.