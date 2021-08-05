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Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов

05 августа 2021, 13:45  •  68 • Политика
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму (ГД) будет длиться не менее 72 часов. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Поскольку голосование будет проходить три дня, 17, 18 и 19 сентября, три дня и три ночи, в третью ночь идет подсчет голосов, будет осуществляться видеонаблюдение. Это около 72 часов непрерывной трансляции», — заявила Памфилова на мероприятии в ЦИК по теме видеонаблюдения на выборах.
Она добавила, что объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс., объектов с видеонаблюдением без трансляции, но с сохранением записей — свыше 5,6 тыс.
На данных участках смогут проголосовать 98% избирателей, заключила глава ЦИК.
Накануне стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19
В свою очередь, политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что данное решение БДИПЧ является политизированным. По его словам, оно вызвано исключительно стремлением очернить избирательный процесс в России.
Ранее, 21 июля, сообщалось, что политические партии и Общественная палата России подписали соглашение о наблюдении за выборами.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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