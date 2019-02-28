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Видеоконференция по вопросу перемирия в Донбассе запланирована на 7 марта

28 февраля 2019, 00:24  •  63 • Украина
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что видеоконференция по вопросу перемирия в Донбассе запланирована на 7 марта.
 
©mid-dnr.su
 

«Удалось договориться о том, что будет назначена видеоконференция подгруппы по безопасности, на которой будет определена дата введения «весеннего» перемирия. Предварительно: она пройдёт 7 марта», — цитирует РИА Новости Никонорову.

Она отметила, что тема «весеннего» перемирия стала основной на последних переговорах в Минске.

Ранее постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что решение о «весеннем» перемирии в Донбассе отложено из-за позиции Киева.

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