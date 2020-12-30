Видеоинтервью Ельцина вышло спустя 13 лет после его смерти: С ответом об ошибке Горбачёва

Первый президент РФ Борис Ельцин в своих видеомемуарах объяснял, как он разошёлся в политических взглядах на будущее страны с Михаилом Горбачёвым. По его словам, тот предлагал некий улучшенный социализм, что, по мнению Ельцина, было не тем путём для страны.

"Мы должны были разойтись с ним, и надо было когда-то об этом сказать чётко и ясно: я против Горбачёва. Нельзя было всё время оставлять на грани - туда-сюда", - объяснял Ельцин, уже будучи в отставке, в интервью журналисту.

Интервью было обнародовано спустя 13 лет после смерти первого президента РФ.

В той же беседе Ельцин объяснял, почему затягивал с подписанием Союзного договора. Он признавался, что действительно опасался, что ситуация выйдет из-под контроля и начнётся гражданское противостояние.

"Была боязнь, поэтому надо было действовать очень аккуратно, я ведь до последнего момента тянул Союзный договор, я с ним не был согласен. По главным двум пунктам, в чём ущемлялась Россия, я не согласился", - подчёркивал политик.

Ельцин подчеркнул, что был категорически против, чтобы союзная казна что-то распределяла по другим союзным странам: "Что останется России, никому не известно… Я был категорически против этого".

Ну а когда стало понятно, что Союз разваливается, то была озвучена идея о конфедерации, однако, добавил Ельцин, на это предложение не пошёл сам Горбачёв.

Напомним, что в марте 1991 года состоялся референдум о сохранении Союза: за высказались 76,4 процента граждан. После чего был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе суверенных республик", однако его подписание 20 августа сорвалось из-за августовского путча. После этого 11 союзных республик последовательно приняли решение о выходе из СССР.

Осенью 1991 года подготовили новый проект Союзного договора по созданию Союза суверенных государств - как конфедерации независимых стран. Его предварительное подписание запланировали на 9 декабря, но накануне президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в Беловежской пуще заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание СНГ.