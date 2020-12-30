Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

Видеоинтервью Ельцина вышло спустя 13 лет после его смерти: С ответом об ошибке Горбачёва

30 декабря 2020, 11:25  •  28 • Политика
Первый президент России Борис Ельцин охотно делился с журналистом, почему до последнего тянул с Союзным договором и в каких двух пунктах расходился с Горбачёвым. Видеоинтервью Ельцина вышло спустя 13 лет после его смерти, на момент съёмки политик уже был в отставке.
Первый президент РФ Борис Ельцин в своих видеомемуарах объяснял, как он разошёлся в политических взглядах на будущее страны с Михаилом Горбачёвым. По его словам, тот предлагал некий улучшенный социализм, что, по мнению Ельцина, было не тем путём для страны.
"Мы должны были разойтись с ним, и надо было когда-то об этом сказать чётко и ясно: я против Горбачёва. Нельзя было всё время оставлять на грани - туда-сюда", - объяснял Ельцин, уже будучи в отставке, в интервью журналисту.
Интервью было обнародовано спустя 13 лет после смерти первого президента РФ.
В той же беседе Ельцин объяснял, почему затягивал с подписанием Союзного договора. Он признавался, что действительно опасался, что ситуация выйдет из-под контроля и начнётся гражданское противостояние.
"Была боязнь, поэтому надо было действовать очень аккуратно, я ведь до последнего момента тянул Союзный договор, я с ним не был согласен. По главным двум пунктам, в чём ущемлялась Россия, я не согласился", - подчёркивал политик.
Ельцин подчеркнул, что был категорически против, чтобы союзная казна что-то распределяла по другим союзным странам: "Что останется России, никому не известно… Я был категорически против этого".
Ну а когда стало понятно, что Союз разваливается, то была озвучена идея о конфедерации, однако, добавил Ельцин, на это предложение не пошёл сам Горбачёв.
Напомним, что в марте 1991 года состоялся референдум о сохранении Союза: за высказались 76,4 процента граждан. После чего был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе суверенных республик", однако его подписание 20 августа сорвалось из-за августовского путча. После этого 11 союзных республик последовательно приняли решение о выходе из СССР.
Осенью 1991 года подготовили новый проект Союзного договора по созданию Союза суверенных государств - как конфедерации независимых стран. Его предварительное подписание запланировали на 9 декабря, но накануне президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в Беловежской пуще заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание СНГ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 00:25
Потом сразу сон пропадает: Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боятся больше всего
30 декабря 2020, 05:55
Агент ФСБ украл "супероружие" Украины? СБУ представила отчёт за год
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ...
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт под...
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
25 декабря 2020, 04:00
"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.