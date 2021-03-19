Видео стало главным вирусом дня в мире: Джо Байден и коварный трап

Главным вирусом дня в мире стало видео, где президент США отбывает на выходные к жене, сыну и внукам в Делавэр. Джо Байден и коварный трап - тема дня.

Наиболее распространённым стало видео от американского телеканала Hill.tv, однако выяснилось, что главу Белого дома снимали с нескольких ракурсов.

На кадрах хорошо видно, что преодолеть несколько десятков ступеней от земли до входа в самолёт у президента США получилось только с третьей попытки.

Видео стало главным вирусом дня в мире, в соцсетях ролики активно тиражируются, но американские СМИ ведут свою политику. Они упорно не затрагивают конфуз своего президента, но о самолёте и перелёте пишут довольно подробно.

Так, Associated Press рассказало читателям, что на борту Джо Байден предпочитает читать печатные издания, в основном газеты. Самолёт - его излюбленный вид транспорта. Политик пользовался им даже в тот период, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендовали гражданам воздержаться от посещения других штатов и городов.

Известно, что бортом №1 в США является Air Force One. Сам Байден в одном из интервью отметил, что этот лайнер очень похож на тот, на котором он летал несколько лет назад, когда был вице-президентом. Только сейчас есть возможность пользоваться улучшенной версией.

В публикации сказано, что, кроме обслуживающего персонала, на борту во время всех перелётов президента США сопровождают сотрудники службы безопасности. Однако на завирусившихся роликах хорошо видно, что по трапу Байден поднимался в гордом одиночестве и никто не поддержал его даже за локоть.