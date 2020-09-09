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Видео со сбитым российским МиГ-29 в Ливии - фейк? На записи увидели грубую ошибку

09 сентября 2020, 18:50  •  54 • Политика
Информацию о сбитом над Ливией российском истребителе МиГ-29 посчитали фейком из-за нестыковок на видео. Главная из них - отсутствие на кадрах сбитого самолёта.
Сеть облетели кадры с якобы сбитым российским истребителем МиГ-29 в Ливии. Однако вскоре автора видео заподозрили в создании фейка. Всему виной - нестыковки истории пилота и снятых им кадров.
На видео утверждается, что самолёт был сбит турецким ЗРК MiM-23 Hawk на высоте 700 метров. Однако на видео местности, которую показывает пилот, не видно ни обломков самолёта, ни хотя бы следов от его падения.
Дело в том, что в такой пустынной местности территория просматривается довольно хорошо. То есть если бы самолёт был реально сбит, хоть какие-то следы крушения были бы видны. Кроме того, если бы самолёт был реально сбит, турецкая сторона выступила бы с заявлением, чего пока не наблюдается.
В совокупности все эти факторы заставляют усомниться в том, что видеозапись является реальной. Высок шанс, что это очередная постановка и фейк.

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