Видео со сбитым российским МиГ-29 в Ливии - фейк? На записи увидели грубую ошибку

Сеть облетели кадры с якобы сбитым российским истребителем МиГ-29 в Ливии. Однако вскоре автора видео заподозрили в создании фейка. Всему виной - нестыковки истории пилота и снятых им кадров.

На видео утверждается, что самолёт был сбит турецким ЗРК MiM-23 Hawk на высоте 700 метров. Однако на видео местности, которую показывает пилот, не видно ни обломков самолёта, ни хотя бы следов от его падения.

Дело в том, что в такой пустынной местности территория просматривается довольно хорошо. То есть если бы самолёт был реально сбит, хоть какие-то следы крушения были бы видны. Кроме того, если бы самолёт был реально сбит, турецкая сторона выступила бы с заявлением, чего пока не наблюдается.

В совокупности все эти факторы заставляют усомниться в том, что видеозапись является реальной. Высок шанс, что это очередная постановка и фейк.