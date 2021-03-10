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Видео с Зеленским не помогло. Украинцы по-прежнему отказываются от прививок

10 марта 2021, 20:40  •  76 • Политика
Украинским властям никак не удаётся заставить население начать прививаться индийской малоизвестной вакциной, которую Киев купил вместо обещанной AstraZeneca. Даже видео с вакцинацией президента Владимира Зеленского не помогло - украинцы по-прежнему отказываются от прививок.
Украинские социологи выяснили, что примерно 60% населения наотрез отказывается от вакцины. Даже украинские медики, которые, по плану Киева, должны были получить прививку первыми, протестуют против уколов. К примеру, медсестра из Селидово (город в Донецкой области) Елена говорит, что не уверена в безопасности индийского препарата, о котором практически никто ничего не знает, пишет Nation News.
Я решила не делать прививку. Я сомневаюсь в качестве вакцины. Боюсь, будут побочные эффекты, - отметила она.
Ситуация усугубляется тем, что многие украинские политики открыто критикуют индийскую вакцину. Экс-президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Верховной раде, назвал препарат словом, обозначающим человеческие биологические отходы. А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила власти в том, что они "подбирают по всему миру то, чем никто не хочет пользоваться".
Даже недавнее видео, на котором президент Зеленский делает себе прививку, не подвигло украинцев последовать его примеру, поскольку люди не доверяют главе государства.
Напомним, что ранее украинские власти на официальном уровне запретили ввоз вакцины от COVID из России. Вместо этого они рассчитывают получить "более надёжную" вакцину от AstraZeneca и Pfizer. Однако этих препаратов не хватает даже для Европы. Тогда Киев решил закупить "индийский аналог" препарата AstraZeneca.

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