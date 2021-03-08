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Видео с уколом Зеленского индийской вакциной оказалось фейком

08 марта 2021, 19:10  •  139 • Украина

Распространенное украинскими телеканалами видео, где Владимир Зеленский делает укол индийской вакциной от коронавируса, похоже, оказалось постановочным. Если внимательно изучить кадры, то видно, что медсестра, набирает вакцину в один шприц, а делает укол Зеленскому другим.

Соответствующий ролик с комментариями обнародовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Аферист Зеленский в очередной раз обманул украинцев. Очень много жалоб на эту индийскую вакцину. Я знаю это от моих подписчиков из Одессы, Николаева, Херсона, Киева. Последствия после укола – очень тяжелые», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».

Напомним, в «незалежной» зафиксированы первые жертвы от индийского препарата против COVID-19, который не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и применяется исключительно в странах третьего мира. Вакцина от коронавируса «Ковишилд», которую насильственно колят украинцам, опасна для жизни и используется только в рамках эксперимента.

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