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Видео с уколом Зеленского индийской вакциной оказалось фейком
08 марта 2021, 19:10 • 139 • Украина
Распространенное украинскими телеканалами видео, где Владимир Зеленский делает укол индийской вакциной от коронавируса, похоже, оказалось постановочным. Если внимательно изучить кадры, то видно, что медсестра, набирает вакцину в один шприц, а делает укол Зеленскому другим.
Соответствующий ролик с комментариями обнародовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
«Аферист Зеленский в очередной раз обманул украинцев. Очень много жалоб на эту индийскую вакцину. Я знаю это от моих подписчиков из Одессы, Николаева, Херсона, Киева. Последствия после укола – очень тяжелые», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».
Напомним, в «незалежной» зафиксированы первые жертвы от индийского препарата против COVID-19, который не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и применяется исключительно в странах третьего мира. Вакцина от коронавируса «Ковишилд», которую насильственно колят украинцам, опасна для жизни и используется только в рамках эксперимента.
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