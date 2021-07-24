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Видео с Олимпиады случайно рассекретило японские танки
24 июля 2021, 16:40 • 148 • Политика
Оператор, снимающий Олимпийские игры с высоты вертолёта, случайно рассекретил японские танки.
Авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена!" опубликовали скриншот видео с олимпийской велогонки, снятого с вертолёта. На кадрах видна военная техника, очевидно, принадлежащая японской армии, которая стоит неподалеку от гоночной трассы.
"КНДР готова предоставить оператору убежище и премию?" - иронизируют авторы канала.
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