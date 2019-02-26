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Видео о вреде прививок на YouТube будет воспроизводиться без рекламы

26 февраля 2019, 03:09  •  49 • В мире
YouTube заблокировал показ рекламы на многих популярных видео о вреде вакцинации.
Видеохостинг YouTube с прошедшей пятницы ограничил показ рекламы в тех видео, где содержится призыв отказаться от вакцинации. Как пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на ВВС, хостинг принял это решение после того, как Королевское общество общественного здравоохранения выступило с обращением к СМИ и соцсетям начать борьбу с дезинформацией о вреде прививок.
Поводом послужила нашумевшая на Западе история с подростком из Огайо Этаном Линденбергером. Он рассказал в Сети, что в 18 лет ему пришлось сделать сразу 5 прививок, так как его мама была убеждённой противницей вакцинации. Издание Reddit уточнило, что несовершеннолетний не может быть привитым без согласия родителей. История получила широкий резонанс.
Далее последовало заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что отказ от вакцинации является причиной заболеваний, входящих в десятку "глобальных угроз здоровью человечеству в 2019 году". Из-за этого такие производители, как Nestle, отслеживают содержание видео, в которых размещается реклама их продуктов на YouTube.
Общественники также выступили с инициативой, чтобы Google изменил релевантное по содержанию видео на эту тему, так как поисковики формируют таким образом сознание людей и укрепляют в них посылы лженауки.

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