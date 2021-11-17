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Видео из плена: Схваченные противником военные Армении кричат на камеру
17 ноября 2021, 00:40 • 144 • В мире
Видео с попавшими сегодня в плен военнослужащими ВС Армении расходятся по соцсетям.
В соцсетях появились кадры с пленными армянскими военнослужащими. Как сообщили ранее в Минобороны Армении, на восточной границе после стычки с военными Азербайджана пленены 12 человек.
"В плен попали 12 военнослужащих ВС Армении - семь контрактников, пять призывников", - ранее заявляли в ведомстве,
В соцсетях появились кадры с, предположительно, схваченными в плен. На записи видно, что бойцы лежат на земле, некоторые из них стонут и кричат.
Ранее в Ереване сообщили, что во время конфликта во вторник, 16 ноября, азербайджанские ВС использовали артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Конфликт на границе завершился после переговоров на высшем уровне.
Как стало известно вечером во вторник, после беседы глав Минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе горы Килисали.
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