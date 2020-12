Видео дня из США взорвало соцсети: Танец Трампа под барабаны Байдена можно смотреть бесконечно

Американские СМИ обвинили Россию в очередном взломе американских баз данных. На этот раз русские хакеры якобы взломали Минфин США, а также Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Атака была настолько серьёзной, что в Белом доме вынуждены были собрать заседание Совета национальной безопасности.

Эксперты по безопасности назвали эту кибератаку одной из самых успешных за всё время. На днях также нападению хакеров подверглась одна из ведущих в мире компаний по обеспечению кибербезопасности - FireEye. А ещё раньше со счетов Республиканской партии в Висконсине цифровыми взломщиками было похищено 2,3 млн долларов.

"Гнут Америку хакеры как хотят и не краснеют", - иронизирует автор телеграм-канала "Расстрельный". Он отмечает, что эта "пластинка" с постоянным перекладыванием вины на Россию уже давно заела, и предлагает сменить репертуар. Например, на весёлую финскую польку в исполнении Дональда Трампа и Джо Байдена.

