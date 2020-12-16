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Видео дня из США взорвало соцсети: Танец Трампа под барабаны Байдена можно смотреть бесконечно

16 декабря 2020, 05:30  •  107 • В мире
В соцсетях США с вирусной скоростью распространяется бомбическое видео: Дональд Трамп танцует под барабаны Джо Байдена, который самозабвенно напевает финскую польку. Этот ролик, говорят пользователи, можно смотреть бесконечно - в отличие от новостей о том, что русские хакеры опять что-то взломали.
Американские СМИ обвинили Россию в очередном взломе американских баз данных. На этот раз русские хакеры якобы взломали Минфин США, а также Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Атака была настолько серьёзной, что в Белом доме вынуждены были собрать заседание Совета национальной безопасности.
Эксперты по безопасности назвали эту кибератаку одной из самых успешных за всё время. На днях также нападению хакеров подверглась одна из ведущих в мире компаний по обеспечению кибербезопасности - FireEye. А ещё раньше со счетов Республиканской партии в Висконсине цифровыми взломщиками было похищено 2,3 млн долларов.
"Гнут Америку хакеры как хотят и не краснеют", - иронизирует автор телеграм-канала "Расстрельный". Он отмечает, что эта "пластинка" с постоянным перекладыванием вины на Россию уже давно заела, и предлагает сменить репертуар. Например, на весёлую финскую польку в исполнении Дональда Трампа и Джо Байдена.
AWESOME!
Here’s some more dancing also

Let’s face it there’s no way to ever get enough of the idiotic TrumpDancing
And with Biden playing bongo drums...EVEN BETTER! #FBR #CryBabyTrump pic.twitter.com/YmCbHRzI82
— Rowicz (@Rowvitch2012) December 12, 2020
Это вирусное видео, выполненное по технологии Deepfake, показывает, как пока ещё действующий президент США Дональд Трамп зажигательно танцует под барабаны, на которых играет его конкурент Джозеф Байден. При этом в качестве саундтрека был выбран ремикс Билала Гёрегена на народную финскую песню Ievan Polkka.
Это видео уже сутки не покидает топы рейтингов твиттера и YouTube: "Давайте признаем, что нет никакого способа насытиться идиотскими танцами Трампа. А с Байденом, играющим на барабанах бонго, даже лучше!"
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