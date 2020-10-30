Видели Европу? Больше можете не увидеть

Автор:

Александр Цыганов

"Олд чэп" (старина) Бобби был в ударе, выступая в Гудзоновском институте. Для сдерживания России, сказал он, "нам, Америке, ничего не жалко".

Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет, - гордо объявил он, явно с трудом удерживая рвущиеся из груди звуки "Эмэрика, Эмэрика" под плавную, но сугубо торжественную мелодию. - Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России.

Амэрика грейт эген?

В общем, старина О'Брайен раскололся чисто по-ирландски. Разве что заокеанские добрые ребята делают это обычно под пятую пинту пива, вздымая её повыше и перекрикивая оное ж хвастовство приятелей. Но советник О'Брайен должен был оставаться в трезвом уме, рассказывая о действиях по сдерживанию России. Всё же не Лесото какое-нибудь. Россия - это же страна, которая ныне решает, какого президента поставить американцам. Она "злую ведьму" Клинтон сумела побороть. Она, наконец, самого Навального отравила! И тут ты раскалываешься перед ней гнилым орехом и рассказываешь, о чём Москва и так талдычила всему миру на протяжении последних лет!

Бобби, ты что ж творишь-то? Значит, это не Москва виновата, и модернизация ракеты для "Искандера" тут ни при чём? А вы, стало быть, из договора о РСМД вышли сами, да ещё и целенаправленно. Дабы сдержать Россию.

Где сдержать, старина? Россия что, рвётся завоевать Европу? Со всеми её извращенцами, ужасными на вид тётками в Брюсселе, с тучей мигрантов из третьего мира, которые сперва насилуют, а уже потом идут за справкой о политическом убежище? Бобби, Америка, конечно, велика снова – может быть, будет, – но это же не основание рвать до конца сердца и мозги! Скажи, родной, вот захватим мы Европу – а от кого мы тогда евро за газ получать будем? У нас же торговля с ними на десятки миллиардов! Оно, конечно, приупало всё на четверть в этом бурливом году, но всё же только за полгода внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 88 млрд евро. Причём, прикинь, Боб, – с нашим профицитом в 12 миллиардов! И ты полагаешь, что в Кремле сидят идиоты, готовые лишить свою страну десятков миллиардов евро, чтобы приобрести пару миллионов мигрантов из Африки? Не крутоватую ли ты, дружище, цену заложил за малийцев-сомалийцев?

А, ты, поди, про Крым вспомнил? Злая Россия оттяпала у бедной Украины территорию! А если иначе глянуть, советник? Вот вы сейчас полностью контролируете это квазигосударство, которое вообще-то тысячу лет, за исключением двух столетий польской оккупации, входило в состав России. Да не просто входило, а и было ею! Так, может, вопрос стоит иначе? О'Брайен, это вы, США, попытались заглотить отнюдь не свой кусок. А Россия не дала – вернула себе своё. А кто там сам с готовностью лез в вашу пасть, пусть сам выход из неё и ищет. Говорят, всегда есть два выхода, даже если вас съели…

А теперь серьёзно

Трюизм: история движется по кругу. Оптимисты говорят: по круговой спирали. Пессимисты – что эта спираль нисходящая. Реалисты перечитывают Экклезиаста.

Но как бы то ни было, твои угрозы, Боб, мы уже слышали. Правда, не от тебя, поскольку это было в начале 1980-х годов. Но тогда США тоже грозили разместить в Европе свои ракеты средней дальности. "Першинг-II" назывались. Якобы в ответ на размещение советских ракет того же класса в ГДР и Чехословакии.

Ой, сколько тогда переживаний было и страхов в Европе! Люди тамошние, уже не совсем свободные от гомосексуалистов и мигрантов, но ещё умевшие держать их в узде, понимали: в случае чего первыми сгорят не американцы и русские, а они. В конце концов, начнись война между СССР и США, далеко не факт, что обе сверхдержавы сразу начнут пулять друг по другу баллистическими межконтинентальными ракетами. Зачем, собственно? Когда можно вполне выяснить, кто сильнее, вволю постреляв по позициям друг друга в Европе? Сплошная выгода! Во-первых, из своих пострадают только солдаты. Ну, так их должность такая. Во-вторых, военные отведут, наконец, душу за сорок лет молчания и смотрения друг на друга через щели бункеров. В-третьих, это для обеих держав получалась классическая войнушка за границами своих территорий, по результатам которой можно будет судить, кто из них грейт, а кто пришёл предпоследним. Ну, вот вроде Вьетнама, после которого Штаты ещё десять лет зализывали бока, злобно зыркая в бессилии, как "мировая система социализма" дополняется всякими Анголами, Мозамбиками и даже Островами Зелёного Мыса.

А Европа? А относительно Европы тогда красивый слоган существовал. Его американские же туроператоры придумали: "Спешите посетить Европу, пока она ещё существует!"

Все всё понимали…

Европа и ракеты

Если посмотреть на ситуацию не глазами увлекающегося Робби О'Брайена, а объективно, то пока даже вышеприведённую историю вспоминать преждевременно. Грейт эген Амэрика может, конечно, разместить в Европе свои гиперзвуковые ракеты. Когда бы они у неё были. Но их нет. Американские генералы с адмиралами массово побежали к своим стоматологам восстанавливать искрошенные до корней зубы после того как было объявлено об успешном испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон". А соответствующие инфобойцы тут же кинулись размещать и заказывать тексты на тему того, что и с "Цирконами" Россия ничего американским авианосцам не сделает. Мол, наоборот, роль авианосцев только возросла – их авиакрылья просто не допустят русские носители до рубежа пуска их ракет.

Но это была уже игра на мизере. У русских тоже есть ПВО и ПРО, к тому же на поколение опередившие американскую авиацию. Натурный эксперимент в Турции состоялся – и после испытаний даже экспортной версии С-400 американские военные снова побежали к стоматологам. Ну, и носители у русских тоже есть. Если уж ваши хвалёные, хорошо видимые "невидимки" F-35 даже наш бомбардировщик Ту-160 догнать не могут, то что они сделают с МиГ-31? Или идущим ему на смену МиГ-41?

Так что, объективно говоря, нечего вам размещать в Европе, американцы. Разве что всё те же "Томагавки", и без того там присутствующие на морских и авиационных носителях. И что, полагаете, что за пару десятилетий в России не наработали методов противодействия им? Может, вспомним, как с помощью средств радиоэлектронной борьбы те же "Томагавки" сажали в Сирии прямо в руки пытливых русских военных инженеров?

Ракеты средней дальности? Это тоже звучит прекрасно. Но мы-то с тобой, олд феллоу Бобби, прекрасно понимаем, что стрелять ими по России – то же самое, что стрелять ими по Америке? Первый удар, конечно, будет хорош, бесспорно. Но с 80-х годов прошлого века минуло немало времени. И несмотря на пертурбации в России, тут было сделано немало, дабы он не оказался убийственным. Да и не дотянется он до Оренбургской, а тем более Иркутской областей. А коли так, то и Америке не жить.

Хоть что размещай она в Европе.

А главное, опять этот коронавирус! Не заглянуть из-за него в Европу, покуда она ещё существует…